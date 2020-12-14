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傳牛一兵任大陸網信辦副主任

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
傳牛一兵任大陸網信辦副主任。（新華網資料照片）
傳牛一兵任大陸網信辦副主任。（新華網資料照片）

中共青海省委常委、西寧市委書記王曉，接替牛一兵擔任陝西省委常委、省委宣傳部部長。有北京消息人士透露，牛一兵返京擔任中共中央網信辦副主任。

據星島網，54歲的牛一兵是中共黨報系統的資深媒體人，曾任天津日報副總編輯、社長，2010年底調往《人民日報》社擔任地方部主任，後來擔任人民網總裁、《人民日報》社編委委員兼海外版總編輯，兩年前空降陝西。

據維基百科，1988年7月，從天津南開大學社會學系社會學專業畢業後，牛一兵進入天津日報社任體育部記者，此後歷任體育部主任助理、體育部副主任、《球迷》報主編、財貿部副主任、《每日新報》負責人等職務。2000年2月起任天津日報編委會委員。次年8月任副總編輯、社委會委員。2008年5月，任天津日報社（天津日報報業集團）黨委書記、社長。

2010年12月，轉任大陸中央媒體人民日報社任地方部主任。2015年8月起兼任人民網股份有限公司副董事長、總裁至次年1月起專任該職。2017年12月，任人民日報海外版副總編輯。2018年7月，升任人民日報社編委委員、海外版總編輯。

2018年10月，經中共中央批准任中共陝西省委常委，任省委宣傳部部長。

2020年12月，據官方報導顯示，其已不再擔任陝西省委常委、宣傳部部長職務。

中共 體育 北京

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