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培育家政人才 上海大學開班
上海開放大學開設的家政學本科專業13日啟動首次招生，該專業聚焦高端家政服務、特色家政服務等領域，旨在為上海家政服務業培養高質量專才，打造金牌「上海阿姨」。
中新社報導，當下，上海家政從業人員約50萬人，全市的年市場規模約300億元（人民幣，下同），預計「十四五」時期，面臨迭代升級的上海家政市場的年市場規模將超過600億元。但家政市場面臨的專業人才短缺問題十分明顯。
專家預計，未來五年，上海高層次家政行業專業人才缺口或高達20萬人，現有的家政服務專科教育不能滿足市場的需要。
上海開放大學副校長王伯軍說，作為上海首個開設家政學本科專業的高校（大專院校），上海開大有多年家政服務與管理專科辦學歷史，已累計招收2550名在校生，畢業生逾1400名。申辦獲批舉辦家政學本科專業後，將利用其「大學+平台+系統」的綜合辦學優勢，培養高質量家政專門人才。
大陸「第二屆全國巾幗家政服務職業風采大賽」家務料理組優秀獎獲得者宋龍美表示，希望通過家政本科學習繼續提升自己的職業素養和職業技能，也盼望自己能早日轉型，成為家政服務業職業經理人。
上海市婦聯副主席翁文磊表示，隨著家政學本科招生啟動，上海市婦聯將繼續在家政人才培養方面提供助學金等支持。
上海市家庭服務業行業協會長張麗麗說，培養高素質家政人才需四支隊伍，包括職業經理人隊伍、受過良好教育的一線家政服務人員、專業培訓教師以及家政服務行業研究隊伍。
張麗麗表示，建設「上海阿姨」專業隊伍的實際內涵，是對她們職業素養的塑造和專業技能的培訓。
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