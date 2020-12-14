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敦煌荒漠打造「月球基地」
甘肅敦煌市官方13日披露，依託中國大陸嫦娥三號「玉兔號」月球車登上月球之前長時間的「外場試驗」場，敦煌在當地無人區的沙漠戈壁中建成「月球基地」，旨在打造中國大陸獨具特色的航天探月文旅項目，致力於推動中國大陸探月科普事業的發展。
中新社報導，該「月球基地」位於敦煌雅丹地質公園（又稱：雅丹魔鬼城）西南三十公里處，地處庫木塔格沙漠腹地羅布泊東側邊緣。在嫦娥三號「玉兔號」月球車登月前，曾在此類似月表環境的土地上試驗行走。
這項試驗由中國航天科技集團有限公司五院負責，在氣候和生活條件都惡劣的荒漠中進行一個月。科研人員將之命名為「望舒村」，該名出自「楚辭·離騷」，意為「為月亮駕車的女神」。
「遊客來到此處就猶如進入月球環境體驗月球生活，既可以通過觀光旅遊，也可以通過深度遊、親子遊、研學遊等形態，充分體驗無人區式月球主題的生活樂趣。」望舒村「月球基地」一位負責人表示。
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