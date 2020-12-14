鳥中大熊貓黑鸛 四川德陽現身

進入冬季以來，候鳥紛紛南下越冬，有「愛鳥之城」美譽的四川省德陽市，也變得熱鬧起來。在該市的旌湖內，3隻大陸二級保護動物白琵鷺同時現身，就連有「鳥中大熊貓」之稱的大陸一級保護動物黑鸛也來了兩隻。四川省內外近百名愛鳥人士齊聚旌湖畔，觀賞、拍攝這些難得的「稀客」，感受共生的和諧。

「按照白琵鷺的遷徙規律和以往記錄，起初我們判斷1隻白琵鷺只是遷徙途中，在德陽短暫停留；沒想到已經10多天了，它還沒有離開，還陸續吸引了兩隻同伴到來。」當地志願者表示，3隻白琵鷺同時現身並不多見，這類大型涉禽生性膽小怕人，如今在旌湖停留了這麼久，足以說明它們對棲息環境比較適應，市民也沒有進行干擾和傷害。

白琵鷺成了「明星」，每天都有愛鳥人士、攝影愛好者專程來拍攝。而旌湖裡的「明星」隊伍還在擴大。幾天前，鳥友又拍到了兩隻有「鳥中大熊貓」之稱的黑鸛，這也是這種大陸一級保護動物時隔6年後再次出現。

志願者表示，今年旌湖很熱鬧，越冬候鳥的品種、數量均不斷增加，觀鳥、投食、拍攝的愛好者也增加了不少，可謂是「做客的」、「待客的」、「圍觀的」齊聚。志願者說：「這種獨特而和諧的奇觀，是我們德陽一道靚麗的風景線，來之不易，也希望大家共同努力，維護愛鳥之城的形象。」