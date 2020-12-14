陸最冷小鎮 呼中今冬首度-40℃

13日，受強冷空氣影響，「中國最冷小鎮」黑龍江省大興安嶺呼中區氣溫達到-40.9℃，迎今年入冬以來氣溫最低值。

中新社報導，呼中區地處大興安嶺伊勒呼里山北麓，平均海拔810公尺，無霜期僅有83天，城鎮歷史最低溫度達-53.2℃，年平均氣溫僅在-4.3℃，每年-40℃的天氣就可達30天左右，有「中國最冷小鎮」之稱。

呼中區呼中鎮居民李春華平時喜歡早起遛彎，13日特意晚出來一會兒。李春華說：「今天早上起來，看見外邊凍『冒煙兒』了，憑經驗氣溫肯定在-40℃以下，我9點才敢出門，感覺還是很冷，出門10多分鐘後，帽子上就掛上了不少霜。」

據大興安嶺呼中區氣象局局長吳淑琴介紹，13日8時，經數據查詢，呼中鎮農田小氣候站測得氣溫最低值達-40.9℃，今冬首次突破-40℃，預計未來幾天將持續低溫，提示居民和遊客注意添加衣物防寒保暖。

極寒天氣也為「中國最冷小鎮」增添了美景，呼瑪河如「沸騰」般奔流，兩岸的霧淞在陽光照射下宛若童話世界，讓很多遊客和攝影愛好者流連忘返。

近年來，呼中區把「冷」這一獨特的資源，轉化為發展的優勢，通過宣傳當地良好的森林風光和冰雪資源，吸引大量攝影家及遊人慕名而來賞冰樂雪，體驗極寒天氣下的「潑水成冰」的新鮮樂趣。