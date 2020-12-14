滬台交流 40小棋師雲端對弈

經過縝密的思考，12歲的黃海承點擊滑鼠，在電腦螢幕上的圍棋棋盤裡落下一子，以此迎戰海峽另一邊的對手。小學五年級的黃海承學棋6年，曾榮獲2020年「清一杯」少兒圍棋賽5段組冠軍，在此前的兩岸青少年圍棋賽事中也有過不錯的成績。「這次以『不見面』的方式和台灣同齡人比賽，我覺得特別有意義。」黃海承說。

新華社報導，包括黃海承在內，上海台北各20位青少年棋手參加了12日舉行的2020「雙城杯」青少年圍棋賽。通過網絡連線方式，棋手們展開了「雲端對弈」。

此次賽事連接的上海和台北，是兩岸交流交往頻繁的「姐妹城市」。兩座城市的體育交流始自2001年，今年恰好步入第20個年頭。過去10年間，上海與台北在「雙城論壇」城際交流機制下簽署多項合作備忘錄，體育交流也是「重頭戲」之一。

受新冠肺炎疫情影響，部分兩岸體育交流傳統項目被迫暫停。上海市體育局、台北市政府體育局決定以圍棋為媒創辦「雙城杯」青少年圍棋賽，為疫情下兩市體育交流搭建新平台。

2020「雙城杯」青少年圍棋賽為期一天，採用中國圍棋協會審定的最新圍棋競賽規則，以團體賽形式展開。兩市選派的40名青少年精英棋手按照年齡和戰力分為「入神」「坐照」「具體」「通幽」四組。比賽共進行兩輪，每輪每組出場5位選手，其中第一台為主將，第五台為女棋手。賽事優秀棋手將有機會現場觀摩「應氏杯」世界職業圍棋錦標賽總決賽。

這場賽事通過網路面向兩岸全程直播。中國圍棋協會副主席常昊現身「雲上」在線點評，給參賽隊員和線上「圍觀」的兩岸圍棋愛好者帶來驚喜。

在常昊看來，在疫情影響兩岸線下體育交流的背景下，圍棋成為最適合進行線上交流的項目之一。「圍棋是中華優秀傳統文化，讓青少年更多參與，有助於圍棋文化的更好傳承。」常昊說。