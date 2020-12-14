鄭太高鐵通車 鄭州-太原2小時多

鄭（州）太（原）高鐵12日全線通車，河南鄭州至山西太原兩個城市間的高鐵列車運行時間將壓縮到2個多小時，比普速列車節省9個多小時，也意味著鄭州、太原兩大都市圈強勢「牽手」。

中新社報導，開通的車次中，除時間上有大幅縮短，車票價格較之前最多可便宜近百元人民幣。交通推動了城市間的文娛交流，既將中部兩大都市圈拉近，又加強中部城市群的溝通與聯繫，沿線城市民眾吃喝玩樂有了更豐富的選擇。

83歲龐廷清特地趕來體驗乘車，他曾經是修建太焦鐵路的民兵團團長。太焦鐵路歷時9年施工，線路於1979年開通運營，至今仍然是太行山間的客貨運輸大通道。「當年修太焦鐵路主要靠肩挑背扛，10萬人修了9年，如今，2萬人花費2年時間就在太行山修建一條高鐵」。

鄭太高鐵線路全長432公里，線路設計時速250公里。此前，鄭州至焦作段已開通運營，此次開通的是焦作至太原段。

據中國中鐵電氣化局集團施工負責人表示，為確保鄭太高鐵開通後列車能够長期安全穩定運行，在建設過程中採用了多項新工藝、新裝備。其中包括採用了三級鍍鋅加氣相防銹劑塗層的防腐工藝，銅配件採用絡合致鈍防腐，鋁合金配件採用微弧氧化工藝，通過強化防腐延長材料的使用壽命。同時考慮到線路橫穿太行山南部多座山峰，隧道內濕度大的因素，運用自主研發的智能除濕型隧道配電箱，通過冷凝技術把箱體內水氣通過逆止閥排出，延長了電氣設備的使用壽命。

鄭太高鐵是中國大陸「八縱八橫」高鐵網呼和浩特至南寧通道的重要組成部分，直接連通鄭州、太原兩個省會城市和鐵路樞紐，形成山西、河南兩省間的快速客運通道。同時，也是首條縱貫太行山的高鐵。

該高鐵的全線通車，將進一步完善大陸區域路網布局，縮短晉東南、蒙西等地與中東部地區的時空距離，極大便利沿線民眾出行，對促進沿線經濟社會發展，助力中部崛起發展戰略實施，具重要意義。