18歲孫女和男友盜領嬤逾100萬養老金 抓到後無悔意：去告吧

大陸河南省鄭州一位老阿嬤的28萬人民幣（約新台幣121萬）養老金，一夕間全被18歲的孫女取走，不料追問孫女後，才得知原來全部的錢都被她的男朋友給拿走了，雖然最後其中的13萬（約新台幣56萬）有找回來，但還有約15萬（約新台幣64萬）仍下落不明。

根據《 新浪新聞 》報導，大陸一名住在河南省鄭州的程奶奶，前幾年兒子不幸去世，留下她和孫女相依為命。兒子在去世前有留下10萬元（約新台幣43萬）的財產，再加上自己所賺，總共加起來有大約28萬（約新台幣121萬），程奶奶因為年事已高沒有勞動能力，因此只能勉強靠這28萬（約新台幣121萬）維持生活。

不料，近日程奶奶到銀行辦事時，銀行人員告訴她「妳孫女來取錢，妳知道嗎？而且還取了不少。」她回家後才發現存摺不見了，就連裡頭的28萬（約新台幣121萬）也被孫女和其男友分7次全部取完了。

老阿嬤經過銀行人員告知後才知道養老金都被領光了。圖擷自 新浪新聞

為了搞清楚養老金的下落，程奶奶詢問孫女「15萬（約新台幣64萬）去哪了？」孫女剛開始還不敢說，聲稱說出來就會有生命危險，後來才知道原來養老金都被孫女男友拿走，一下說是買車，一下又說是要幫還錢。

在這樣的情況下，孫女甚至沒有任何悔意，還答道「我不想要這個錢了，叫她（奶奶）去告吧」，然而養老金具體花在哪，孫女也一問三不知，因為男友經常撒謊，所以她也不知道養老金的下落。

事發後，經警方調查，程奶奶的孫女和其男友間確實存在鉅額轉帳，經協商後男友願意還清其中的11萬（約新台幣47萬），孫女則承擔4萬（約新台幣17萬），奶奶最後也接受雙方道歉並答應解決方案。