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只因第二胎仍生女婆婆老公當場走人 獨留2歲女留醫院等母

聯合新聞網 / 綜合報導
近日大陸一名女子辛苦懷胎10個月後，因為第二胎產下的依然是個女孩，婆婆和老公知道後，氣得連寶寶都不看一眼就直接回家走人。圖擷自微博
近日大陸一名女子辛苦懷胎10個月後，因為第二胎產下的依然是個女孩，婆婆和老公知道後，氣得連寶寶都不看一眼就直接回家走人。圖擷自微博

近日大陸一名女子辛苦懷胎10個月後，因為第二胎產下的依然是個女孩，婆婆和老公知道後，氣得連寶寶都不看一眼就直接回家走人，影片被醫院民眾PO上網後，引來一片輿論撻伐，紛紛難過直呼「真的好心疼」。

根據《 搜狐新聞 》報導，大陸一名來自農村的女性小慧（化名），與丈夫婚後生下一個女兒，乖巧可愛又討人喜歡，但在婆婆和丈夫眼裡，只有「兒子」才能傳宗接代，並認為一個家庭如果沒有兒子不能叫做家，因此把沒生男孩的錯全都怪在小慧身上。

然而之後小慧又幸運的懷上第二胎，在生產前，因為小慧喜歡吃酸，丈夫和婆婆都非常開心，認為小慧終於懷上兒子。但就在分娩當天，丈夫與婆婆得知第二胎仍是女孩後，就當場變了臉色，連忙追問護士「是不是弄錯了？」因為當下兩人都無法接受，於是就直接轉身回家，只留下年僅兩歲的大女兒在產房門口等媽媽。

從影片中可看到，當小慧從產房被推出來時，原本坐在牆邊的大女兒腳步蹣跚的走到病床前看媽媽，當醫生大喊家屬時，也就只有大女兒走上前。如此心酸的一幕引發大批網友共鳴，並為小慧加油打氣。

不少網友留言回應，「兩歲女娃真讓人心疼，被獨自丟下無人看管」、「婆婆和老公都太沒良心了」、「如果有志氣就離婚，自己帶著兩個女兒，讓孩子隨自己姓」、「希望是假的，怎麼可以狠心把兩歲小孩丟醫院」。

婆婆 離婚

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