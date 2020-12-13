影／陸舉行「南京大屠殺國家公祭」 南京全城默哀1分鐘

「只會踢足球的人，就不要裝懂、插手中國的內政！」以新疆為控制實驗場的中國天網系統，正無孔不入地強化統治科技。美國《華盛頓郵報》與美國安防研究組織《IPVM》本周就公開了一份內部的機密驗收清單，指控中國的旗艦級通訊財團「華為」（Huawei），曾與「參與新疆迫害」而被美國列入制裁清單的AI公司「曠視科技」（Megvii），共同研發並測試了一套足以分辨種族面譜、針對新疆維吾爾人監控的「維族告警」人臉辨識技術——此一文件與測試技術，已分別由華為、曠視的海外部門對外證實「確實存在」；但兩間公司卻都強調這套「民族人臉監控科技」只是實驗性質，「絕對沒有違反AI應用的國際倫理。」

2020-12-12 10:53