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影／陸舉行「南京大屠殺國家公祭」 南京全城默哀1分鐘

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸「南京大屠殺死難者國家公祭」今上午舉行。澎湃新聞
大陸「南京大屠殺死難者國家公祭」今上午舉行。澎湃新聞

12月13日是大陸官方定義的第七個「南京大屠殺死難者國家公祭日」。據大陸央視報導，為緬懷遇難的30萬同胞，向抗日英烈致敬，上午10時舉行國家公祭儀式，南京將全城鳴笛致哀一分鐘。

10:01-10:02防空警報鳴響期間，南京全市主城區範圍內道路上（不含高速公路、繞城公路、高架、隧道）行駛的機動車（正在執行緊急任務的特種車輛除外）應當停駛鳴笛致哀，火車、船舶同時鳴笛致哀，道路上的行人、公共場所的所有人員（正在從事特種生產作業的人員除外）也同時就地默哀，致哀1分鐘後恢復正常。

大陸「侵華日軍南京遇難者同胞紀念館」館長張建軍表示，不忘歷史，更團結一致應對當下的困難，這是大陸國家公祭日的意義。

據環球網報導，2020年12月13日是南京大屠殺慘案發生83周年，也是大陸第7個南京大屠殺死難者國家公祭日。南京大屠殺倖存者們憶往昔，血與淚的歷史仍歷歷在目；看今朝，希望天下和平、沒有戰爭。回憶，是為了更好地前行。銘記歷史，珍愛和平！ 

南京大屠殺 紀念館 抗日

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