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陸警方通報內蒙古包頭副市長高空墜亡：排除刑事案件
根據內蒙古伊金霍洛旗公安局官方微信公眾號「「平安伊金霍洛」13日消息，12日11時21分，伊金霍洛旗公安局接到報警：阿鎮烏蘭佳苑小區有人墜樓。經迅速趕赴現場的轄區派出所民警、刑偵技術人員及120救護人員確認，該墜樓男子已經死亡。
經現場勘驗、調查，確認死者為內蒙古自治區包頭市人民政府副市長王某斌，高空墜落身亡，排除刑事案件。目前，相關情況正在進一步調查中。
新華社昨晚報導，據內蒙古自治區有關方面消息，王美斌今日從鄂爾多斯市伊金霍洛旗家中墜樓身亡。具體原因尚不明確。
王美斌1969年出生，內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗人，長期在鄂爾多斯市工作，去年9月才任包頭市政府副市長、黨組成員。在此之前，擔任鄂爾多斯市伊金霍洛旗旗委書記。
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