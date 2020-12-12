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鍾南山回母校為自己的銅像揭幕

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
鍾南山銅像揭幕。圖/取自南方+
鍾南山銅像揭幕。圖/取自南方+

華南師範大學附屬中學12日歡慶建校132周年，該校校友、中國工程院院士鍾南山到現場為自己的銅像揭幕。

南方+客戶端報導，鍾南山勉勵學生，希望有一些人能夠學醫，能夠當醫生，希望母校能成就很多的英豪。他說，自己是1955年畢業，到現在已經是65年了。65年的光陰一下過去了，華附在這65年裡發展得非常非常快。

他表示，今年廣東高考生選擇醫學專業人數增加將近4,000人，分數高了很多，學生們看到全國的抗疫精神，他們的思想有很大的轉變。

鍾南山強調，學醫並不是為了多賺點錢，學醫是為了更好地為大家服務，有這樣的精神的話，一個民族最重要的是一個精神，這個精神是要有夢想，要有激情，要有追求，要爭氣。

華南師範大學附屬中學校長姚訓琪表示，舉行鍾南山院士銅像揭幕儀式，主要是為了號召全體附中人見賢思齊，向鍾院士學習。他盼附中人要學習鍾南山追求卓越的科學精神，勇於擔當的英雄氣概。在各自的領域中，不迷信權威，只相信科學；不甘於平庸，凡事都全力以赴做到極致，成為行業的專家權威，成為國之棟樑、民之希望。

鍾南山 院士

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