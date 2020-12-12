難忍長年病痛折磨 九旬翁拿打火機在安老院縱火

12月5日，中國江蘇常州一間安老院病房內發生火警，當地消防獲報後即時趕赴現場，在起火病房中救出3位老人，並疏散安老院中其他院友。

消防員指，從同房病友處了解到，起火原因與一名九旬老人有關，他因長期患病住院，難忍疼痛折磨，一時想不開用打火機點火引燃。

發於當日下午近3時，當地消防接報一間安老院有病房起火，數名老人被困房中。趕赴現場後，救援人員發現，安老院2樓的走廊有大量濃煙，情況危急，於是立即組織滅火及救援行動。

經過20分鐘緊急處置，院內火勢被成功控制，困在病房內的3名老人被成功救出。同樓層中幾位行動不便的院友亦被轉移到安全區域。據發生火警病房中的老人透露，當時同病房內的一名九旬老人用打火機點火引發火警，懷疑他因長期患病住院一時想不開。

據了解，縱火老人身上燒傷嚴重，已經被家屬送院救治。事故的具體原因仍在進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》