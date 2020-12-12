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陳浩天非法集結及襲警 兩罪不成立

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

前香港民族黨召集人陳浩天被指去年7月「光復上水」遊行後，涉參與非法集結，並疑似拍打便衣警員的頭盔，被控非法集結及襲警兩罪。裁判官王詩麗12日在西九龍法院裁決，指不能確定犯案人是被告，裁定陳兩罪均不成立。

綜合港媒報導，裁判官指，本案最重要的爭議點是犯案人是否真是被告，警方在案發後逾一個月拘捕被告時，在他身上檢取的八達通，曾於案發當日用以乘坐港鐵由大圍至上水，而在被告家中撿取的衣服與犯案人衣飾相似。

但裁判官認為，八達通出閘時間與案發時間貼近，要在短時間內從港鐵站到案發現場，時間似乎十分緊迫，而犯案人的衣飾沒有特別特徵，款式也十分普通，不能排除被告只是有相似的衣服。

裁判官說，控方提供的案發現場片段時間短，犯案人面容被口罩遮蔽，法庭無法單憑相中人外露的眉毛和眼睛辨認容貌，與被告作比對，基於疑點利益歸於被告，判兩項罪名不成立。

陳浩天離開法庭時表示，本案再次證明政府濫捕濫告，他幸運地被判無罪，但指不少人即使無被定罪，也會受到滋擾。

被問及會否擔心被控違反國安法，陳笑著反問，他做了什麼事情要被控？現在政府有系統、有規模地打擊反對聲音，一步一步鏟除異見人士，他也有可能成為下一個目標。

裁判 港鐵

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