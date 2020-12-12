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租車司機砍傷性侵女乘客 載至醫院門口推下車

香港01 / 孫聖然
一名來自中國安徽省的網路租車司機，在搭載女乘客回家途中持刀傷人並實施強姦。 圖／ingimage
一名來自中國安徽省的網路租車司機，在搭載女乘客回家途中持刀傷人並實施強姦。 圖／ingimage

中國湖北黃岡黃梅縣警方在日前通報，一名來自安徽省的網路租車司機，在搭載女乘客回家途中持刀傷人並實施強姦。涉事司機其後在當地一間醫院門口將受害人推下車並逃離現場，目前疑似已跳江自殺。

通報指，警方在12月10日晚上6時30分接獲民眾報案，當地一間醫院門口前有人將一名受傷女子推下車後並駕車離開現場。經過調查，來自中國安徽安徽市宿松縣的35歲的車主吳某，當時駕車接送在宿松縣城工作的30歲女乘客張某回家。

吳某在宿松縣境內一處偏僻地方，持刀將張某砍傷並實施強姦，事後再駕車將張某帶至附近的一間醫院大門，將張某推下車。目前張某已經脫離生命危險，吳某則疑似逃跑過程中跳江自殺，案件正進一步調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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