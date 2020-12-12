聽新聞
test
0:00 / 0:00
租車司機砍傷性侵女乘客 載至醫院門口推下車
中國湖北黃岡黃梅縣警方在日前通報，一名來自安徽省的網路租車司機，在搭載女乘客回家途中持刀傷人並實施強姦。涉事司機其後在當地一間醫院門口將受害人推下車並逃離現場，目前疑似已跳江自殺。
通報指，警方在12月10日晚上6時30分接獲民眾報案，當地一間醫院門口前有人將一名受傷女子推下車後並駕車離開現場。經過調查，來自中國安徽安徽市宿松縣的35歲的車主吳某，當時駕車接送在宿松縣城工作的30歲女乘客張某回家。
吳某在宿松縣境內一處偏僻地方，持刀將張某砍傷並實施強姦，事後再駕車將張某帶至附近的一間醫院大門，將張某推下車。目前張某已經脫離生命危險，吳某則疑似逃跑過程中跳江自殺，案件正進一步調查中。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言