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返家見「家門口建公廁」公部門拒拆還嗆：納稅人的錢不是錢？

聯合新聞網 / 綜合報導
返家後，卻驚見家門口被蓋了一間公廁，氣得向相關單位投訴，但負責人竟表示「幾十萬公都花出去了，不能拆也不會拆」、「不能說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」 圖／《人民網》
返家後，卻驚見家門口被蓋了一間公廁，氣得向相關單位投訴，但負責人竟表示「幾十萬公都花出去了，不能拆也不會拆」、「不能說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」 圖／《人民網

日前，中國南京市浦口區一名楊姓男子因家人生病，離家2個月去照顧孫子，不料返家後，卻驚見家門口被蓋了一間公廁，氣得向相關單位投訴，但負責人竟表示「幾十萬公都花出去了，不能拆也不會拆」、「不能說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」令他十分傻眼。

據大陸《人民網》報導，事發於南京市浦口區雙山村，該楊姓男子指出，村委曾在今年7月時找他協商，希望能讓出院子的一部分土地，作為附近居民的廣場使用。對此，雙方甚至在討論後簽了一份補償協議，但協議上載明「村裡佔用0.66畝土地，補償14,880元人民幣（約新台幣6萬4000元）」，不過對於土地的具體使用，並無多加說明。

楊姓男子簽完協議後，便趕著去城裡照顧孫子。卻在2個月後返家後，發現院子被蓋了一間公廁，其位置不但比協議上約定的「向前移動了10公尺」，佔地面積也擴大了。該名男子說明，協議上是講好蓋在豬圈旁邊，且建造面積為20平方公尺，沒想到卻硬生生建成了50多平方公尺，使他忍不住抱怨「我門一開，人家在我這裡上廁所，我出來吃飯端個碗怎麼辦，對我住家帶來多大的不方便。」

對於違反協議上的合約條件，楊姓男子氣得要求施工單位停工。但跑去村委員會投訴後，對方卻表示公廁是相關部門批准後才動工的，現在要換地方已經來不及了，且更強調「蓋這個公廁和廣場已經花了幾十萬資金，現在說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊？」

如今雙方尚未取得共識，楊翁無奈表示，「我現在最大的心願就是能把門前的公廁拆掉，一開始我是出於好心，沒想到進趟城再回家竟變受害者」、「我現在最大的願望，就是他們把廁所拆掉」、「每天門一開，一個大廁所對著我家門，你讓我怎麼住在這裡」、「原來我是好心，現在我一個支持者變成了一個受害者。」。

對此爭議的回應，雙山村村委會負責人表示，公廁建設是相關部門批准的，「已經建成了，就是公共資源，肯定不能拆」、「早說要改還來得及，廁所建成，花了幾十萬下去了，說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊」。

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