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社區現3層樓高「無頭巨佛」頭部可能毀於50年代
中國重慶市南岸區南坪正街一小區內近日驚現數米高的無頭巨佛。南岸區文物管理所周四（10日）邀請文物專家到場鑑定，經考證，該古佛像在第三次全國文物普查中被定為民國時期造像，其頭部可能毀於50年代。
據中國媒體報道，近期，南坪街道對石刻佛像周邊區域進行老舊小區環境整治，令原本藏於老舊居民區內的無頭巨佛顯露，引起市民關注。經查證，該石刻造像周邊房屋為南坪正街53、55、57號，均建於上世紀80年代。
由圖片可見，該無頭佛像依山崖鑿刻，整體呈坐姿，約3層樓高，其腹部紋刻清晰可見，雙手捧圓石於胸前，但手腕處有損壞缺失。
經文物專家考證，該無頭佛像在第三次全國文物普查（2007年-2011年）中被定為民國時期造像；從現存造像特徵顯示，其不屬於佛教造像，應與近代民間信仰有關，其頭部可能毀於50年代。
專家建議，無頭佛像應作一般文物原址保存，其文物價值待組織近現代領域文物專家做有關研究後進一步確定。
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