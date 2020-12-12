社區現3層樓高「無頭巨佛」頭部可能毀於50年代

至今中國部分地區仍然流傳冥婚（亦稱陰婚）的民間習俗，通俗來說就是為死去的人找配偶，惹來爭議不斷。 據中國報道，河北黃驊市市民李清山早前反映其兄弟李清風的妻子康菲菲的墳墓深夜被人盜挖，屍骨及陪葬的「三金」下落不明。 警方介入偵查發現，原來正是康菲菲的親生父母把去世12年的女兒的墓挖開，將其屍骨以8萬元人民幣（約新台幣34萬）之價賣予別人配了冥婚。

2020-12-12 09:06