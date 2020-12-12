快訊

新冠境外移入今再增8例 指揮中心下午2時緊急記者會

日職／陳偉殷傳加盟阪神隊 美媒也跟進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社區現3層樓高「無頭巨佛」頭部可能毀於50年代

香港01 / 林芷瑩
中國重慶市南岸區南坪正街一小區內近日驚現數米高的無頭巨佛。 圖／香港01
中國重慶市南岸區南坪正街一小區內近日驚現數米高的無頭巨佛。 圖／香港01

中國重慶市南岸區南坪正街一小區內近日驚現數米高的無頭巨佛。南岸區文物管理所周四（10日）邀請文物專家到場鑑定，經考證，該古佛像在第三次全國文物普查中被定為民國時期造像，其頭部可能毀於50年代。

據中國媒體報道，近期，南坪街道對石刻佛像周邊區域進行老舊小區環境整治，令原本藏於老舊居民區內的無頭巨佛顯露，引起市民關注。經查證，該石刻造像周邊房屋為南坪正街53、55、57號，均建於上世紀80年代。

由圖片可見，該無頭佛像依山崖鑿刻，整體呈坐姿，約3層樓高，其腹部紋刻清晰可見，雙手捧圓石於胸前，但手腕處有損壞缺失。

經文物專家考證，該無頭佛像在第三次全國文物普查（2007年-2011年）中被定為民國時期造像；從現存造像特徵顯示，其不屬於佛教造像，應與近代民間信仰有關，其頭部可能毀於50年代。

專家建議，無頭佛像應作一般文物原址保存，其文物價值待組織近現代領域文物專家做有關研究後進一步確定。

延伸閱讀：

中國尋回68件橫跨春秋戰國至清代文物 因盜掘走私流失英國25年

中警搗破大型盜撈海底文物案 拘捕10人檢獲近700件文物

文章授權轉載自香港01》

文物 民間信仰 香港 佛教

相關新聞

社區現3層樓高「無頭巨佛」頭部可能毀於50年代

中國重慶市南岸區南坪正街一小區內近日驚現數米高的無頭巨佛。南岸區文物管理所周四（10日）邀請文物專家到場鑑定，經考證，該古佛像在第三次全國文物普查中被定為民國時期造像，其頭部可能毀於50年代。 中國傳媒報道，近期，南坪街道對石刻佛像周邊區域進行老舊小區環境整治，令原本藏於老舊居民區內的無頭巨佛顯露，引起市民關注。經查證，該石刻造像周邊房屋為南坪正街53、55、57號，均建於上世紀80年代。

大學女廁現「賣卵」廣告 以長相學歷定價、最高可拿30萬

中國法規禁止任何形式買賣精子、卵子和胚胎，亦禁止各種代孕行為。但近日，中國多間大學的女廁所門上發現寫有「高薪兼職」的有償賣卵廣告，「兼職，人民幣2-8萬元（約新台幣8-34萬），不耽誤學習，無色情」、「8-12天，賺1-5萬（約新台幣4-21萬）」等。

父母挖出死亡12年女兒屍骨 以34萬元售出配「冥婚」

至今中國部分地區仍然流傳冥婚（亦稱陰婚）的民間習俗，通俗來說就是為死去的人找配偶，惹來爭議不斷。 據中國報道，河北黃驊市市民李清山早前反映其兄弟李清風的妻子康菲菲的墳墓深夜被人盜挖，屍骨及陪葬的「三金」下落不明。 警方介入偵查發現，原來正是康菲菲的親生父母把去世12年的女兒的墓挖開，將其屍骨以8萬元人民幣（約新台幣34萬）之價賣予別人配了冥婚。

滬電競文化節閉幕 成立兩岸電競潮玩設計師聯盟

為期三個月的「匯海上·2020—兩岸電競文化節」11日在上海閉幕，當天並成立「兩岸電競潮玩設計師聯盟」，承辦方兩岸創意創...

才刷一下臉房子就被過戶 南寧十多人遭仲介騙千萬

廣西南寧一些業主早前委託一家房產仲介公司工作人員賣房時，疑似遭遇詐騙，業主被要求刷臉，在不知情情況下，名下房產就被過戶給他人或被用於抵押貸款；今年6月...

「極目」衛星發射 可觀測中子星、黑洞

中國昨天成功發射長征11號運載火箭，將「引力波暴高能電磁對應體全天監測器」（簡稱GECAM，又名「極目」）衛星送入預定軌...

長沙700多名女性墜入「佳麗貸」陷阱 被迫「肉償」

大陸《檢察日報》網站11日報導，湖南長沙早前破獲一犯罪集團，以低利息、無抵押為幌子開展「佳麗貸」誘騙700多名女子，這些...

台雙胞胎姊妹湖北任教 找到共鳴

「我們熱愛中華傳統文化，需要濃烈的文化氛圍去產生共鳴，在這裡最快樂的是有這份共鳴。」近日，提及在湖北黃岡師範學院執教的感...

陸成功發射「極目」

中國大陸「引力波暴高能電磁對應體全天監測器（英文簡稱GECAM）」、暱稱「極目」的2顆空間科學衛星10日凌晨成功發射，這...

粵來粵有趣！20影音搶大獎

「二○二○粵來粵有趣活動」海選結束，今年參賽選手來自各行各業，以「變遷」為主題，利用影像，拍攝出不同層面的變遷，創意十足...

14歲少年遭同學踢下體致睾丸壞死被切 踢人者遭罰120萬元

去年11月，四川省廣安市一名14歲男生被同學踢中要害，疼痛無比。但因未有及時治療，而導致睾丸扭轉壞死，需要切除，術後這名男生被司法評定為8級傷殘。隨後其父母將學校、踢人的同學和其父母告上法院，索賠逾28萬元人民幣（約為120萬新台幣）。

防疫考量 哈爾濱小學元旦起放兩個月寒假

據央視新聞報導，黑龍江省哈爾濱市教育局10日宣布，根據疫情形勢和該市實際情況，小學、初中非畢業年級在元旦前完成本學期教學...

熱門新聞

戴琪任美國貿易代表 分析指：他比余茂春更危險！

陸學者：港國安法對台灣問題具啟示 應準備涉台國安法

大陸消費電子產品需求爆增 全因蘋果公司一個決定

長沙700多名女性墜入「佳麗貸」陷阱 被迫「肉償」

繼國泰之後 香港航空今宣布裁減250名空服員

境內外債券同日違約 紫光集團恐將走向破產重整

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。