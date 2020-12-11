滬電競文化節閉幕 成立兩岸電競潮玩設計師聯盟

為期三個月的「匯海上·2020—兩岸電競文化節」11日在上海閉幕，當天並成立「兩岸電競潮玩設計師聯盟」，承辦方兩岸創意創業資源共享平台主任張維達表示，透過聯盟成立，可以幫助兩岸設計師與市場對接。

張維達指出，做文化創意的人有很多個人的想法，但是要怎麼去做，怎麼變成現實，就不知道如何做下去，因此透過聯盟的成立，透過供需資源進行匹配以後再分發出去，「市場的需求是進入聯盟是一個很重要的目標，就是用最低的成本來實現創業夢想。」

上海神宇文化董事長高東旭表示，潮玩這個東西，對年輕人來說是沒有國界，所以像是「萌」或者「治癒」類產品，很容易打動人性的本能。

高東旭認為，包括台灣的設計師或是文創匠人，更能耐得住寂寞，專注在產品打磨和工藝的追求，而大陸設計師呢，也需要和臺灣的設計師長期的交流，雙方才能激發出更好的創意，打造出爆款的產品。

本屆文化節由電競賽、電競主播賽、電競潮玩展、電競音樂秀和電競課程建設與推廣等活動組成，目的在透過兩岸青年共同聚焦喜歡的內容和體驗，推動兩岸青年在電競垂直領域的深度合作和攜手探索電競破圈之路，促進兩岸青年在文創、數位內容及創新創業等領域的人文交流，促進兩岸電競產業發展與交流合作。

電競文化節舉辦地上海市楊浦區，正在聚力打造上海「全球電競之都」的創新文化薈萃地，近年來發布促進電子競技產業發展「23條政策」，初步形成了北部以復旦、同濟、財大、體育學院等為支撐，支持發展以嗶哩嗶哩電競為核心的江灣五角場創智園區。