中國大陸「引力波暴高能電磁對應體全天監測器（英文簡稱GECAM）」、暱稱「極目」的2顆空間科學衛星10日凌晨成功發射，這是大陸首次發射全天監測引力波電磁對應體的衛星。

中新社報導，GECAM衛星系統載荷總師李新喬指出，人類雖已有能力探測到引力波信號，但受限於地面探測器網絡空間定位能力的極限，因此後隨觀測亟需有一台能够及時以較高精度指出引力波暴發生方向的衛星。

中國科學院高能物理研究所的GECAM科學應用系統副總師鄭世界表示，GECAM就是為抓住當前引力波天文研究而提出的、專門探測引力波暴高能電磁對應體的小型空間高能望遠鏡項目。

為實現對全天區伽馬暴的實時連續觀測，GECAM採取「極目」雙星聯合方式，兩顆全同的「小極」「小目」在軌飛行時均背向地球，並和地心始終保持三點一線，每顆衛星的視場可覆蓋除地球遮擋視場之外的所有天區，互補實現全時全天的視場覆蓋。