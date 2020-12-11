台雙胞胎姊妹湖北任教 找到共鳴

「我們熱愛中華傳統文化，需要濃烈的文化氛圍去產生共鳴，在這裡最快樂的是有這份共鳴。」近日，提及在湖北黃岡師範學院執教的感受，台灣雙胞胎姊妹周美華、周敏華如是表示。

中新社報導，周美華、周敏華2011年從台灣中山大學博士班畢業後，在台灣東吳大學任教多年。去年11月，姊妹倆與黃岡師範學院簽約，成為該校文學院特聘副教授。

「台灣與大陸教學任務都不重，最大差別在於文化氛圍。」周美華坦言。姊妹倆在研究秦漢法制史、先秦哲學等，對湖北荊州地區墓葬考古尤為感興趣，因此決定來大陸。

周美華發現，大陸學生知識吸收力強，每次課後會寫心得、提問題給她們。授課過程中，她們享受文化、學生吸收文化，這種教學相長的成就感讓姊妹倆感到快樂。

姊妹倆對中華文化的熱愛，源於祖輩的言傳身教，「父親很喜歡書法，他教我們不能忘本，要在中華文化中扎根。」她們從小跟著父親手抄經典，這一習慣延續至今。在她們辦公室，數本手抄本工整抄寫著孔孟經典語錄、詩詞等。其中，父親抄寫的一本「老子語錄」，姊妹倆視為珍寶，隨身攜帶。

教學之餘，姊妹倆愛在校園散步、尋覓美食美景。周美華坦言，不同於過去她從一些媒體上獲得的對大陸的認知，「這裡物產豐富，又便宜又好」。今年8月返校，她們僅攜帶書本，生活用品、衣服等均是在大陸購買。

在黃岡師範學院像周美華姊妹一樣的台灣教師還有30餘位。該校在今年疫情期間還通過線上面試，引進8位台灣博士教師。