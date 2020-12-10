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黑龍江出現本土病例 綏芬河市封城管控
黑龍江今日出現本土疫情確診，鄰近俄羅斯的東寧市今日新增一例確診後，綏芬河市也新增了一例確診。據當地民眾指稱，綏芬河目前進出城已做嚴格管控，公路完全封鎖，火車只進不出。
據陸媒澎湃新聞報導，居住在綏芬河市的蔡女表示，他在上午到客車站被告知需要退票，客車站也已停運，高速路口也不允許出城，進城人員被勸返。
另一名綏芬河的某酒店負責人指出，綏芬河市目前進出城都已嚴格管控，公路完全封鎖，火車只進不出。他在10日上午接到通知，酒店不能接待新客，並且要被政府徵用，今日緊急將房間安排出來接待政府安排的工作人員。
另外，哈爾濱教育局也發布通知，表示根據疫情形勢，當地小學和國中非畢業的年級要在元旦前完成教學任務和期末考，元旦起放寒假；國中畢業年級與高中各年級明年1月16日起放寒假。
通報指出，當地中小學及幼稚園開學時間為明年3月1日，若疫情防控或上級教育行政部門有新要求，寒假和開學時間將適時調整。
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