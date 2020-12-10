14歲少年遭同學踢下體致睾丸壞死被切 踢人者遭罰120萬元

去年11月，四川省廣安市一名14歲男生被同學踢中要害，疼痛無比。但因未有及時治療，而導致睾丸扭轉壞死，需要切除，術後這名男生被司法評定為8級傷殘。隨後其父母將學校、踢人的同學和其父母告上法院，索賠逾28萬元人民幣（約為120萬新台幣）。

近日，當地法院作出宣判，踢人同學一方需賠付11.4萬人民幣（約為49萬新台幣)、校方賠付6.7萬人民幣（約為3萬新台幣）。踢人同學一方已提出上訴。

事發當時，14歲的小強（涉案人物均為化名）在教室外的走廊休息期間，遭同班同學小凡踢到襠部，難忍疼痛的小強當時摀住襠部蹲下哭泣。被老師發現異常後，詢問其是否要去醫院，小強當時拒絕了。據了解，小強平時住在學校宿舍，直至事發後一個月，小強將睾丸疼痛一事告訴了老師，老師隨即安排小凡陪同其就醫。次日，小強被診斷為「左側睾丸扭轉壞死」，醫生表示需立即以手術切除，否則會有生命危險。

手術後，小強的父母表示，兒子被踢傷後，校方未有重視傷情、並未積極採取有效的緊急救治措施，造成其終身身體器官缺失不完整的後果，以及身體和心理嚴重受到創傷。於是，小強父母將學校、小凡及其父母告上法院，索賠醫療費、殘疾賠償金等合共28萬餘元。

法院判定小凡父母賠償小強一家11.4萬元，學校賠償6.7萬餘元，示意圖。圖擷自網路

經過司法鑑定，小強左側睾丸切除術後，評定為8級傷殘。法院經過審理認為，小強遭小凡腳踢襠部，導致睾丸受傷的結果。小凡屬涉案事故的直接侵權人，應當承擔賠償責任。法院表示，學校作為安全教育和管理責任義務人，在案發後並未足夠重視和採取措施送院救治，也未及時聯繫小強家長將其送醫治療等，學校處理該事故方式上確有不當之處，也應當承擔相應的賠償責任。另外，法院指，小強從受傷到住院治療相隔13天，期間並未告知家人，其家人也無任何察覺即未盡到必要的監護義務，故應承擔相應的責任。

最終，法院經確認，表示小強的醫療、交通、殘疾賠償金等各項費用為22.8萬人民幣(約98萬新台幣)，小凡承擔本次事故責任比例為50%，學校承擔本次事故責任比例為30%，餘下本次事故責任比例20%由小強自行承擔。遂判定小凡父母賠償小強一家11.4萬元，學校賠償6.7萬餘元。據了解，小凡一方在收到判決後已提起上訴。

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文章授權轉載自《香港01》