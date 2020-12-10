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防疫考量 哈爾濱小學元旦起放兩個月寒假

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為哈爾濱11月19日大雪紛飛景象。新華社
圖為哈爾濱11月19日大雪紛飛景象。新華社

據央視新聞報導，黑龍江省哈爾濱市教育局10日宣布，根據疫情形勢和該市實際情況，小學、初中非畢業年級在元旦前完成本學期教學任務和期末考試後，學生自2021年1月1日起放寒假，教職工正常上班，學校自1月16日起放寒假。

初中畢業年級和普通高中各年級同樣自1月16日起放寒假；中等職業學校放假時間參照普通高中執行；幼兒園放假時間由屬地教育行政部門根據本地實際統籌安排。

此外，中小學校（幼兒園）下學期開學時間為2021年3月1日。如疫情防控部門或上級教育行政部門有新要求，寒假放假時間和新學期開學時間將適時調整。

大陸各地對於新冠疫情可能再起高度警惕。哈爾濱4日在例行檢查中，發現一份冷凍食品樣本新冠病毒核酸檢測結果為陽性後，相關單位除連夜封存貨物，並將43名密切接觸者集中隔離，109人居家隔離觀察，同時對相關人員、食品及環境樣本展開大規模檢測。

黑龍江省東寧市10日則傳出，新增1例新冠肺炎確診病例。東寧市位於黑龍江省東南部，東與俄羅斯接壤，為黑龍江省直轄、牡丹江市代管的縣級市。

央視新聞稱，新增患者是9日在東寧海關核酸檢測呈陽性，後經專家會診，綜合檢查結果，10日診斷為確診病例。牡丹江市、東寧市立即啟動三級應急響應，並全面開展流行病學調查、核酸檢測、環境消毒和現場管控等措施。

寒假 黑龍江 疫情

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