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長三角媒體峰會 推動治理現代化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

長三角媒體融合推進治理現代化峰會8日在浙江杭州舉行。來自長三角區域的資深媒體人、大學學者、城市治理專家等200餘人共同探討如何更好發揮媒體融合作用，推動治理現代化水平再上台階。　　

據中新社報導，此次峰會舉辦地杭州市江干區近年持續推進全域治理現代化。江干區委副書記、政法委書記王文碩在致辭中稱，江干以數位賦能城市治理，完善「惠企直達、民生直達、治理直達」場景開發，尤其是杭州東站的改革已成為大陸城市治理的經典案例。同時該區在杭州較早成立融媒體中心，打造了「一心四庫九端百點」全媒體傳播矩陣。　

主辦方代表，中新社浙江分社常務副社長、總編輯柴燕菲在指出，治理現代化與媒體融合既各為熱詞，又密切連繫。相信此次峰會將為長三角打造傳播新平台、構建治理新體系、推進文化新基建帶來重要的積極影響。

提及媒體深度融合，中國人民大學新聞學院教授、中宣部媒體融合專家組成員宋建武表示，全媒體傳播體系建設和社會治理打通的關鍵舉措，就是要把治理融通到整個新的傳播體系裡。　　

浙江大學傳媒與國際文化學院院長、教育部青年長江學者韋路指出，媒體融合應注重生產者與消費者之間、生產者內部、消費者內部的三種融合，此外應尤為重視技術層面的融合，讓不同設備之間信息共享和互動變成可能。　

峰會上還發布《媒體融合推進治理現代化錢塘江宣言》，向長三角區域主流媒體發出倡議：做強新型主流媒體，為服務於推動長江經濟帶高質量發展、打造區域協調發展新樣板、構築高水平對外開放新高地共同努力。

此次峰會由長三角區域合作辦公室指導，中共杭州市委宣傳部、中共杭州市江干區委員會、杭州市江干區人民政府、中國新聞社浙江分社共同主辦。

中共 教育部 新聞學

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