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江蘇無錫／闔閭城 吳國霸業基礎

聯合報 / 記者胡明揚／專題報導
闔閭大城示意圖 圖／本報江蘇無錫傳真
闔閭大城示意圖 圖／本報江蘇無錫傳真

闔閭城為吳王闔閭聽取伍子胥建議所建的吳國都城，位於江蘇省常州市武進區雪堰鎮和無錫市馬山區胡埭鎮境內、閭江附近，為春秋時期吳、楚、越三國爭霸，吳王闔閭為防禦楚國和越國進攻，於闔閭元年所建。

闔閭城的建設是吳國霸業基礎，然而闔閭故城所在，向來是史界未解之謎。1959年，無錫西郊與武進交界處的胡埭閭江一帶，被認為是闔閭小城遺址所在，但未及考古。2004年，發現了一批史前及春秋時代文物；南京博物院考古研究所由2007年起，對闔閭城遺址勘探複查，確認了闔閭大小二城；大城位於今常州市武進區雪堰橋鎮，小城則在無錫市濱湖區胡埭鎮。2014年2月，在無錫胡埭部分的遺址上，建成闔閭城遺址博物館。

闔閭大城的城垣基址 圖／本報江蘇無錫傳真
闔閭大城的城垣基址 圖／本報江蘇無錫傳真

考古發現，闔閭城占地約100萬平方米，為春秋中期城池遺址。城址呈長方形，東西長約1300米，南北寬約800米。城中段有殘存城牆相隔，形成東西兩個方形城區。城牆殘高3－4米，牆基厚約20米，均系夯土築成。

東西無城牆殘跡，利用寬約30－40米的直湖港（閭江的一部分）作塹壕，與外界隔斷，其他三面均有6－30米不等的城壕，總長約4000米。城內現有周家、城里及東城等自然村，有5座橋梁與外界通聯。

闔閭城四周皆河圍繞，城牆僅遺存西南半邊。城南面略偏東處，有一寬約36米的洞口，可能是當時的門洞。城後有胥山、濮射山、龍山作屏障；前方遠處是南山山脈，左邊是太湖，形勢險要。山上烽燧墩，山下土城，進可攻、退可守，為古代軍事要地。

闔閭城遺址的發現，無疑是吳越考古乃至東周考古的重大突破，也使學者重新思考吳國歷史。不少學者主張吳人的祖先，是棲息在淮河南北的「淮夷」，居巢（今安徽巢湖周圍）或許正是吳人故土。

此後吳人南遷，他們君長居住的中心區域，都保留了這個稱呼；中心居住地周圍的河川山嶽，也被稱作胥溪、胥江、胥山。從江北的居巢到江南的鳩茲、姑孰、湖熟、朱（方）、姑蘇（姑胥），加上以國號命名的如固城、葛城、吳城等地點，將這些地點連起來，其實就是吳人的遷徙圖，最後來到了今天的蘇州（姑蘇），蘇州成為吳國最晚期的政治中心。

今環太湖地區的蘇州、無錫、常州三市轄區，從新石器時代以來，與錢塘江流域同為越文化的分布範圍；而在南遷中不斷壯大的吳人，最終在這裡與越人結怨，兵戎相見。

多媒體廳，以高技術全面展示吳王闔閭的巔峰偉業。 圖／本報江蘇無錫傳真
多媒體廳，以高技術全面展示吳王闔閭的巔峰偉業。 圖／本報江蘇無錫傳真
闔閭雄風廳，展示闔閭王朝開創大業。 圖／本報江蘇無錫傳真
闔閭雄風廳，展示闔閭王朝開創大業。 圖／本報江蘇無錫傳真
薪火相傳廳，可清晰把握吳文化的發展軌跡。 圖／本報江蘇無錫傳真
薪火相傳廳，可清晰把握吳文化的發展軌跡。 圖／本報江蘇無錫傳真

春秋五霸 吳王闔閭

吳王闔閭（約西元前537年－西元前496年），原稱公子光，春秋時吳國第24任君主，在位19年，「荀子·王霸」列為春秋五霸之一。歷史上有名的「專諸剌吳王」，伍子胥掘楚平王墓鞭屍三百，以報其父兄被殺之仇等，均與闔閭有關。

歷史記載，吳王僚繼承王位後，公子光為了維護周禮和實現稱霸諸侯的大業，在伍子胥的策畫下，勇士專諸利用魚腹藏劍，成功地刺殺了僚，公子光終於登上王位，成為吳王闔閭。

闔閭即位後，勵精圖治，國力日盛。闔閭九年，柏舉之戰，闔閭重用大臣孫武、伍子胥等為將，聯合唐、蔡二國攻楚，五戰破楚，入楚國首都郢（今湖北江陵北），楚國幾乎滅亡。而原為楚國人的伍子胥，當年從楚國逃往吳國投靠闔閭，在進入楚國後，掘楚平王墓鞭屍三百，以報其父兄被殺之仇。

後來的「吳越爭霸」故事更精采。闔閭十九年，越王允常病死，闔閭攻越，戰於欈李（今浙江嘉興西南）。此戰越軍採取偷襲戰術，闔閭中箭，傷重不治，死前囑子夫差勿忘殺父之仇。夫差繼位後，率軍征越，越國差點亡國。越王勾踐使美人計，獻美女西施給夫差，夫差任用奸臣，沉溺酒色，伍子胥幾次進諫，夫差不聽，令伍子胥自殺。而越王勾踐「臥薪嘗膽」，十年生聚、十年教訓，最終滅了吳國。

吳地探古廳，可追尋吳地文明的活水源頭。 圖／本報江蘇無錫傳真
吳地探古廳，可追尋吳地文明的活水源頭。 圖／本報江蘇無錫傳真

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江蘇無錫／吳都 闔閭城遺址博物館

歷史上膾炙人口的春秋時期吳王夫差寵幸西施、越王勾踐臥薪嘗膽的故事，都與江蘇無錫闔閭城遺址有關。闔閭城遺址博物館於2014年2月開館，博物館占地95畝，建築面積2.7萬平方米，建築造型舒緩流暢，恍若破殼而出的鳳凰，寓意著「鳳凰涅槃」，象徵著闔閭城在2500年後獲得重生，再現輝煌。

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