江蘇無錫／吳都 闔閭城遺址博物館

歷史上膾炙人口的春秋時期吳王夫差寵幸西施、越王勾踐臥薪嘗膽的故事，都與江蘇無錫闔閭城遺址有關。闔閭城遺址博物館於2014年2月開館，博物館占地95畝，建築面積2.7萬平方米，建築造型舒緩流暢，恍若破殼而出的鳳凰，寓意著「鳳凰涅槃」，象徵著闔閭城在2500年後獲得重生，再現輝煌。

闔閭城遺址博物館以展示春秋晚期諸侯爭霸時代的闔閭城王朝為主軸，但歷史並非是由單一、孤立的事實構成；闔閭王朝的雄風崛起與吳地的歷史文脈密切相關，交織著眾多激盪人心的人物與事件。

走進博物館，吳地文明近700年歷史中精彩紛呈的史實，通過影像、器物、文字、圖片等各種形式，得以再現。在館內主題鮮明的展廳，可以系統感受到古國歷史的悠遠迴響。

春秋早期铜盨 圖／本報江蘇無錫傳真 鎮館之寶：春秋時期青瓷帶把罐。 圖／本報江蘇無錫傳真 鎮館之寶：春秋時期吳王光劍。 圖／本報江蘇無錫傳真 依次參觀展廳，可以看到闔閭城遺址出土的一批文物，以及從大陸各地藏館蒐集來的重量級文物。有新石器時代的石斧石器、骨器、砂夾陶、紋陶器、紅陶殘片，春秋戰國的硬陶、短劍、銅矛、玉器等，大量鼎、釜、盆、三足盤、澄濾器、罐等，龍山古墓群出土的許多文物，以及在吳文化村周圍出土的青銅鏡、雞首壺、盤口壺等珍貴文物。這其中，「吳王光劍」和「青瓷帶把罐」，可謂鎮館之寶。據工作人員介紹，「吳王光劍」埋藏地下2000多年，至今仍青光熠熠，鋒利無比。而「青瓷帶把罐」器形獨特，目前世界上僅此一把。

吳地探古廳；在此可以追尋吳地文明的活水源頭，理解西周泰伯奔吳的深層動因，能清晰把握吳文化的脈絡延續。

薪火相傳廳：梳理出吳文明在時空交錯序列中變遷的脈絡，通過對新石器時代的生產工具、生活器具，到明、清時期手工藝品的展示，可清晰把握吳文化的發展軌跡，理解吳地先民的勤勞與智慧對江南繁榮所作的貢獻。

闔閭雄風廳：展示闔閭王朝開創大業，廓清吳王闔閭與闔閭城的關聯，以及闔閭勵精圖治、任人唯賢、清廉親民的遠大抱負和情懷。

吳風古韻廳：存留在春秋吳地的並非只有金戈鐵馬，先輩遺存的民俗習慣、鄉情節慶，也縈繞在這片土地上，恒久彌長。

多媒體廳：以高技術全面展示吳王闔閭的巔峰偉業，人們可以參與互動體驗，穿越時空、身臨其境地回歸到古樸的吳地文明。借助多樣的陳展方式來表達豐富的內容，增添博物館特有的魅力，特別是全球獨創的多媒體互動體驗廳，用22台投影儀，在250平方米的垂直巨屏、400平方米的地面水平互動屏中，以氣勢磅礡的影像，讓觀眾領略到吳地文明的獨特韻味。