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廣西地鐵明年禁外播3C設備聲音 上海已實施

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
上海、北京、天津、武漢等地已禁止乘客在軌道交通區域內外放電子設備聲音，而廣西南寧也計畫明年初發布規範。（圖／取自南寧晚報）
上海、北京、天津、武漢等地已禁止乘客在軌道交通區域內外放電子設備聲音，而廣西南寧也計畫明年初發布規範。（圖／取自南寧晚報）

不少人在搭乘交通運輸工具時喜歡用手機觀看影片、聽音樂，但卻不戴耳機將聲音外播，目前上海北京、天津、武漢等地已推出禁令，禁止乘客在軌道交通區域內外放電子設備聲音，而廣西南寧也已將禁止外放電子設備聲音納入廣西地方標準，計畫明年初發布規範。

南寧晚報報導，目前，南寧市頒布的「南寧市城市軌道交通管理條例」、「南寧市城市軌道交通乘客守則」等城市軌道交通相關規定均沒有禁止在軌道交通內使用電子設備外放的規定。不過，平常也有部分乘客對車廂內其他乘客使用手機外放聲音的情況投訴過。

上海禁止乘客在軌道交通內使用電子設備時外放聲音已於1日起正式實施。南寧市交通運輸局公交科科長王仕國表示，上級單位已將「禁止在軌道交通內外放電子設備聲音」納入廣西地方標準「城市軌道交通乘客乘車規範」，並已通過終審，計畫明年初發布。

王仕國表示，南寧市地鐵有著人員密集、流動性大等特點，因此，該規範發布後將以宣傳、勸阻為主，採用在顯眼處張貼標示、播放語音提示等方式，提醒乘客規範行為。下一步，將根據發布的標準修訂「南寧市城市軌道交通乘客守則」。

一名大陸女大學生小甘說：「地鐵是公共場所，你放的手機聲音那麼吵，心情瞬間都要炸裂了。」小甘表示，自己在廣西欽州讀大學，回到南寧時一般是去高鐵站才會坐地鐵。儘管搭乘次數少，但她經常在地鐵上聽到有人外放手機影片的聲音。「一些叔叔看視頻聲音很大，誰都不希望自己身邊有這些聲音吧，是真的很反感。」她感覺自己在地鐵上被多種噪音「夾擊」。

南寧市民盧女士則表示：「搭地鐵不就像是在廣場上一樣，各玩各的手機，管那麼多幹什麼？」她出去玩很少會玩手機，在地鐵上聽到別人外放電子設備聲音雖然不太喜歡，但覺得這是別人的自由，所以不會上前阻止。不過，「如果南寧也像上海一樣規定不能在地鐵上外放電子設備聲音，我絕對不會去影響別人。」盧女士說，如果南寧市頒布了相關規定，自己會認真遵守規則。

上海 北京 車廂

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