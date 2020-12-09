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大陸「向錢蔥」、「薑你軍」捲土重來！價錢直追豬肉？

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為北京豐台區一家超市內售賣的大蔥和鮮薑。圖/中新網
圖為北京豐台區一家超市內售賣的大蔥和鮮薑。圖/中新網

最近中國大陸蔥價飆漲、生薑價格翻了近一倍成為民生熱門話題，有網友感歎，以前吃黃燜雞總是把薑塊當成雞肉，現在卻比雞肉還貴。

中新網報導，北京豐台區某菜市場的一位商販表示，現在大蔥每斤是人民幣6元，薑是13元，價錢早就漲上去了，這不算最貴的。在北京西城區某菜市場，薑賣到15元一斤。

西城區一菜市場蔬菜攤的老闆稱，今年蔥薑價格普遍偏貴，十一假期之前，薑還是人民幣8元多，等假期回來，進貨價已經漲到10幾元。

在北京豐台區的歐尚超市裡，大蔥標價4.98元一斤，老薑標價9.9元一斤，鮮薑則是6.49元一斤。

不只是北京，蔥薑的主要產區山東、河南，價格也比去年同期翻倍上漲。而在一些非主產區，據媒體報導，生薑價格已漲到20多元一斤。

數據顯示，11月27日至12月4日，大蔥價格為每公斤人民幣5.56元，比去年同期上漲141.9%。據農業農村部全國農產品批發市場價格資訊系統監測，9月上旬以來，大蔥價格連續11周上漲，從每公斤3.54元漲到5.56元，漲幅達57%。

中國農業資訊網數據顯示，11月大蔥、生薑批發價格分別為每公斤人民幣4.56元、14.08元，分別年增99.1%、71.5%。

農業農村部蔬菜市場分析預警團隊首席分析師張晶表示，目前大蔥價格已達近4年來最高水平，生薑價格達近6年來最高水平。

中國蔬菜流通協會常務副會長陳明均認為，大蔥價格上漲，其實還是受供求關係影響；生薑情況則有點特殊，這幾年種植面積基本是穩定的，甚至略有增加。但近年來有一些自然災害，造成收成不太好，總產量受到影響。

陳明均預計，春節前蔥薑價格可能會有所下降，但幅度不會太大。

蘇甯金融研究院消費金融研究中心主任付一夫認為，雖然近期蔥薑漲價勢頭很猛，但其在CPI中的比重非常有限，幾乎不會對CPI總指數造成太大影響。

北京 人民幣 CPI

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