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與王小洪有淵源 舒慶任上海副市長兼公安局長

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
河南省副省長、公安廳廳長舒慶日前已調往上海，擔任副市長、公安局局長。（多維新聞網）
河南省副省長、公安廳廳長舒慶日前已調往上海，擔任副市長、公安局局長。（多維新聞網）

據星島日報報導，河南省副省長、公安廳廳長舒慶已調上海工作，並公開亮相，將接替落馬的龔道安，擔任上海市副市長、公安局長。舒慶與目前大陸公安部副部長王小洪有工作上的淵源。

報導稱，五十六歲的舒慶是華東師範大學地理學博士，長期在大陸國家環境保護總局工作，後來空降河南擔任鞏義市委書記、新鄉市長、新鄉市委書記等職，與曾在河南任職的公安部常務副部長王小洪有淵源。另有消息稱，重慶市委組織部部長胡文容也將調上海，擔任市委常委、組織部部長。

另據多維新聞網，上海一直是中共政治高地，舒慶此次從河南調任上海，備受外界關注，料將接替此前落馬的龔道安擔任上海市副市長、公安局長。公開資料顯示，舒慶，1964年10月出生，山東青州人，與曾在河南任職的中國公安部副部長王小洪有淵源。

王小洪生於1957年，長期從事公安工作。 1979年12月，任福建福州閩侯縣公安局幹部、團支部書記。 23年後，當上了福建公安廳副廳長、兼福建省公安邊防總隊第一政委、黨委第一書記。

在福建任職期間，與中共國家主席習近平有交集。習近平在擔任福州市委書記期間，王小洪先後擔任福州公安局副局長、局長。

2013年8月，王小洪調到河南省，任省長助理、省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記，2014年12月升任河南省副省長，並繼續擔任省公安廳廳長、黨委書記。

2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局局長。 2016年5月，王小洪被任名為中國公安部副部長、黨委委員，同時任北京市副市長、公安局局長。

2018年3月，王小洪出任中國公安部黨委副書記、分管日常工作的副部長，為正部長級官員。

另有消息稱，重慶市委組織部部長胡文容也將調上海，擔任市委常委、組織部部長。

公安 上海

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