成都確診新冠女孩遭肉搜 首度發聲「我也是受害者！」

成都近日爆發疫情感染，首位確診新冠肺炎的趙姓女子9日在今日頭條上發聲，自己也是受害者，她向成都市民致歉，希望大家都能配合防疫，早日戰勝疫情。

趙姓女子聲明，這件事情誰也不願意發生到自己的身上。她只是一個確診患者，發現確診後第一時間配合防疫部門做了流調工作，把自己的行蹤如實的上報給防疫部門，以免疫情擴散。

目前她正在醫院治療，隔離期間。文章稱，看到網路上有關於她的流言蜚語，很多是對她家人的誹謗和謾罵，實在不理解為什麼會有那麼多人攻擊，她只是不小心感染了新冠，也是一個受害者。

她發文澄清，之前的工作本來就是在酒吧負責氣氛和營銷，在發現確診後，第一時間配合調查。不太清楚是誰暴露了她的個人信息、手機號，從昨天開始一直有人給她打電話、發短信。

「第一次感受到網路輿論的力量，當時她也不知道奶奶確診了，如果知情肯定也不會出來，誰也不願意鬧成這樣。」她稱。