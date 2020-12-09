56歲大媽「不想再為大家幹活」 自駕遊5千公里爆紅

大陸一位56歲婦人蘇敏「逃家」卻意外成為網紅，她自稱婚姻不幸福一度患有憂鬱症，在外孫上幼兒園後，不想再為大家幹活了，自駕遊超過5,000公里，走過十多個城市，並將影片上傳網路竄紅。

揚子晚報採訪蘇敏說，她一個人開著車，從鄭州一路南下，開啟自駕之旅。她結婚30多年，過得並不幸福，夫妻倆一直實AA制，洗衣做飯、養家糊口、照顧孩子的重擔，都落到自己身上，常年壓抑的婚姻生活讓她患上中度憂鬱症。

在外孫上幼兒園後，她想做一些自己想做的事，於是開始環繞全大陸沒有終點的自駕遊，「逃家」兩個多月，行程5,000多公里，到過十幾個城市。她表示，現在的自己忙碌充實、心情愉悅、做直播、拍視頻、接受采訪，認識新朋友，沿途看望老同學。

其實，早在去年她就有自駕遊計畫，她上網時無意中看到一個自駕遊的分享文，讓她看到人生的另一種活法。9月20日就出發，她根據網上攻略，簡單準備裝備， 包括充電設備、炊具、迷你冰櫃、藥物和露營帳篷等。

兩個多月裡，5,000多公里，她途經十幾個城市，西安、成都、昭通、玉溪、麗江、香格里拉等，她因旅途直播意外走紅，也獲得網友打賞，賺微薄旅費。「現在的身體狀態好了很多，憂鬱症的藥都停了。」

她說，一天開車的時間從5小時到8小時不等。除了長時間的駕駛，最大困難就是尋找停車點。停車基地、房車營地選擇很多，可找到合適的卻很難。好的房車營地很多，可收費太高，根本不敢停。