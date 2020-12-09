中國抗疫勝利故事下 孤獨的他們

（德國之聲中文網）對武漢居民劉培恩（音譯）而言，一切都已面目全非。今年一月，他父親可能--當時尚無新冠測試--成了瘟疫的首批遇難者之一。從那以後，44歲的劉培恩放棄了相當成功的投資銀行工作，從此吃齋念佛。

悲哀之余，劉培恩對政府忿忿不平，指責當局在瘟疫爆發後數星期裡掩蓋真相。去年12月8日起，在華中城市武漢出現後被世衛組織定義為新冠感染的首批病例。

然而，這座千萬人口都市的居民們對之毫不知情，故此，他們也全無機會保護自己，病毒也得以不受遏制，從武漢傳至全球。劉父很可能在一次醫院例行體檢時染疫，很快呈現出人們如今熟知的那些典型症狀，並於1月29日去世。

在武漢的一個富人區的住宅內，劉培恩表示，「可以說，1月29日那天，我也死了」。那天正是他父親的79歲生日。他說，2020年的大部分時間他是在一種精神恍惚狀態下度過的。他在網絡平台上發洩對政府的瘟疫爆發處理方式的憤怒。他說，「我非常憤怒。我想報復。」

絕望和筋疲力盡的他轉向了佛教。父親生日那天，他在一座寺廟裡點燃了一炷香，對著那座3米高的鍍金佛像做禱告。

還有其它家庭也指責政府要對其親人的死亡負責。他們指出，當局曾迫使醫生沉默，否認新冠能人傳人。根據官方提供的數字，武漢共有近4000人死於新冠。

「我們非常非常孤獨」

鐘翰能（音譯）是武漢一個自發團體的成員。該團體試圖控告市政府，但迄今未果。他的兒子鵬翼（音譯）是小學教師，並有一個小女孩，今年一月染疫。為能把39歲的他送入人滿為患的醫院，家人花了兩個星期。2月中旬，他在一個重症病房裡孤獨死亡。

對兒子的思念使這位父親經常無法入眠。家人每天都對著鏡框裡的他的肖像說話，晚飯時總在飯桌上也為他擺上碗筷。

現年67歲的鵬翼母親表示，用餐時常感到一種難以忍受的痛苦。她指出，「我們非常非常孤獨，沒人再願意同我們有任何來往，出於一種無理性的害怕，親友們不再理睬我們，他們怕從鐘家人那裡染上新冠。」

新冠遇難者家屬從網絡平台上得到某些慰籍，並能在那裡交流法律步驟。然而，有成員指出，相關團體已被警方滲透，參與者受到刁難和威脅。當局對涉及對其危機管理的批評十分緊張。大流行瘟疫之初所犯的錯誤是中國國內最敏感的政治議題之一。多個受害者家屬臨時取消了約定的受訪。

一名36歲的武漢女性願意受訪，但要求不具名。她父親也死亡大流行瘟疫爆發之初。她說，全世界都應獲知當局最初的「掩蓋」行為，「我們哪會知道，情況會這麼嚴重。」她強調，當局的「美化」做法增加了死者家人的哀痛。這位女性表示，「生活還會繼續，但這個陰影會永遠存在。」

凝練/石濤 （法新社）

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