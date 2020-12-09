貓途鷹也在列 陸下架105個違規APP

大陸國家網信辦8日宣布，自上個月5日起打擊手機應用程式（APP）信息內容亂象，首批已清理下架105個違法違規的APP，當中包括旅遊平台TripAdvisor（貓途鷹）。

據平安江蘇官方微博消息，大陸國家網信辦指出，大陸網友反映部分APP傳播淫穢色情、暴恐血腥等違法違規內容，提供詐騙賭博、招嫖賣淫等服務，官方依據相關法律法規和規定，開展本次專項整治。

首批清理下架的包括貓途鷹、蘇格、面具公園、劇能玩、視界、tata、西蒂、癮歡、單身交友聊吧、黑夜漂流瓶、菲姬、夜擼雲、花姿直播、麻豆傳媒、豆漿TV播放器、紅杏視頻、青青草視頻、享色、含羞草、檸檬、噗噗漫畫、51漫畫、韓漫人、火山閱讀等105款違法違規移動應用程式。

同時，對未落實審核要求、上架違法違規應用程式則有極速下載、7755app、新視覺、Win之家、皮皮巴士、7230手游網、軟件帝、dmfuns等8家應用商店，依法依規採取停止下載服務處置措施。

大陸國家網信辦表示，會繼續推進整治工作、加強監督及處置。