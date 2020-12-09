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上海智慧化城市 10年耕耘有成

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「10年來，數位化正以不可逆轉之勢，影響改變著這座城市的方方面面」，上海市委常委、副市長吳清8日在出席2020上海智慧城市體驗周開幕式時說。

據中新社報導，2010年，上海首次提出「創建面向未來的智慧城市」戰略，由此拉開智慧城市建設的序幕。

今年11月，上海從全球350個城市中脫穎而出，獲得世界智慧城市大獎。吳清說，這是對上海智慧城市10年耕耘的肯定，更是對投身其中的建設者最好褒獎。

根據上海市經濟和信息化發展研究中心當天發布的《2020上海市智慧城市發展水平評估報告》，2020年，上海市智慧城市發展水平指數為109.77，較去年提高3.91，7年以來保持持續增長。

10年間，上海先後制定發布《上海市推進智慧城市建設三年行動計劃（2011-2013年）》《關於進一步加快智慧城市建設的若干意見》等政策文件，逐步將上海智慧城市建設從鋪設信息高速公路的1.0階段，發展到單一功能應用系統規模建設的2.0階段，再發展到推動應用融合創新的3.0階段。

為應對新形勢下經濟發展新需求，上海還於2020年4月發布《上海市促進在線新經濟發展行動方案（2020-2022年）》，打造在線新經濟發展高地。該方案明確提出將無人工廠、工業互聯網、遠程辦公、在線金融、在線展覽展示、生鮮電商零售、無接觸配送、在線醫療等12個領域作為發展重點。　伴隨智慧城市的建設，吳清表示，10年來，上海的城市治理體系不斷地完善，政務服務一網通辦，城市運行一網統管，深入推進精細化、便捷化的民生和企業服務加快落地；數位經濟活力充分迸發，新生代互聯網經濟蓬勃興起，工業互聯網加速賦能，一些新模式新業態已經在上海生根、開花、結果；數位基礎設施持續完善，上海率先建成了雙千兆寬帶第一城，實現5G全覆蓋。

未來，上海將圍繞如下幾個方面繼續加強智慧城市建設：一、加快築牢城市數位底座，深入推進數位新基建，實現5G網路深度覆蓋；二、著力推動全方位的數據賦能，充分釋放數位化蘊含的巨大能量；三、努力創造普惠化的數位體驗，聚焦一些市民關切的領域，打通數據應用的瓶頸，豐富應用場景的開發。　　

當天的開幕式上，上海發布了第三批人工智能（AI）試點應用場景，涉及AI+商圈、AI+交通樞紐、AI+文化旅遊等領域的9個綜合性AI應用場景。

上海 AI

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