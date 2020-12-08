超狂奢豪婚禮！新娘戴「大串金鍊」現身 婚宴一桌要價29萬

有錢人的婚禮果然超乎凡人想像！日前，中國大陸廣東舉辦了一場超規格級的奢華婚禮，現場有多輛百萬跑車助陣，藍寶堅尼、麥拉倫及法拉利…等全都到齊，新郎更開大絕，直接用直升機接親，就連接待來賓的礦泉水也要價人民幣298元（約新台幣1300元），新娘也不落人後，戴著「大串金鍊」閃亮登場，令人目不轉睛！

根據大陸媒體報導，本月3日是廣東順德海駿達集團少爺與團億集團千金的大喜之日，結婚本屬人生大事，雙方更砸下重金，打造無比奢華的絕世婚宴。現場超跑雲集，勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利全部到齊，總價超過上億元，新郎更直接用直升機接親，排場相當驚人。

新娘的的裝扮更是一大焦點，依著當地的習俗新娘必須「披金戴銀」登場，只見她胸前戴著「大串金鍊」，雙手也戴滿金飾，耀眼的模樣令人嘖嘖稱奇。而婚禮會場更是金碧輝煌，對賓客花錢也沒再手軟，接待客人用的礦泉水一瓶要價人民幣298元（約新台幣1300元），會場每桌就要人民幣6.8萬元（約新台幣29萬元），婚宴總花費恐近億元。

如此奢華的婚禮也引起網友討論，有人認為結婚本來就是人生大事，排場大、捨得花很正常，「自己的錢想怎麼花都行」。也有人開玩笑表示，「表面功夫太超過了，這種企業千萬不能給貸款」、「有什麼用，廣東人生喜事成本遠高於全國」。