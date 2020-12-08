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全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

成都新冠疫情再起 四川宣布：進入戰時狀態

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
四川省委書記彭清華8日上午舉行召開省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。（取自《川觀新聞》）
四川省委書記彭清華8日上午舉行召開省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。（取自《川觀新聞》）

今年3月以來就已無本土新冠肺炎確診病例的四川成都，近日突然爆發新疫情，目前發現的確診者已達5例。據四川日報報導，針對成都疫情，四川省委書記彭清華8日上午召開會議，要求「迅速進入戰時狀態」，紮實抓好成都市郫都區疫情防控工作，堅決阻斷疫情傳播途徑，堅決將這次疫情影響控制在最小範圍。

據四川日報旗下新媒體《川觀新聞》報導，彭清華表示，近日在成都市郫都區郫筒街道太平村發現新冠肺炎確診病例，再次拉響了全省疫情防控的警報，充分說明常態化疫情防控一刻都不能放鬆。

彭清華要求，要全面排查溯源，充分利用大數據等信息化手段精準發現和確定密切接觸者，加強對農貿市場、大型商超、冷鏈物流、隔離場所及其從業人員的排查力度，全面開展重點場所消毒工作，加快病毒株基因檢測，堅決阻斷疫情傳播鏈。

彭清華表示，要迅速篩查檢測，研判確定檢測範圍，組織調配資源力量，做到「應檢必檢、願檢盡檢」，確保全覆蓋、無遺漏。同時堅持「人物同查」，特別是做好進口冷鏈食品新冠病毒核酸採樣檢測，嚴防疫情輸入。

此外，還要對人流量大的地方及其他密閉空間公共場所嚴格實行疫情防控舉措，防止出現公共交通傳播和聚集性疫情。同時應有效發揮發熱門診、社區衛生服務中心等哨卡作用，加強健康篩查。

新冠肺炎 COVID-19

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