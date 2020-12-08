「人臉識別廁紙機」恐個資外洩 東莞宣布停用

科技一日千里，「人臉識別」早已在各大公共場所遍地開花，甚至有公共廁所為防民眾過度拿取公廁內衛生紙，安裝「人臉識別廁紙機」。但由於不少民眾擔憂個人資料因此外洩，廣東東莞近日已被迫宣布停用公廁內的人臉系統。

據《南方都市報》報導，東莞莞城街道的公廁早前安裝了人臉識別，民眾每次「刷臉」可領取60至90公分長的衛生紙，且在9分鐘內不能重複刷臉。據稱此舉可杜絕同一人短時多次重複取紙，避免浪費，「一定程序上提升了市民文明素養」。

報導稱，雖然廁紙機上已經註明，該機未存儲個人資料，但仍引起不少東莞市民擔憂。東莞市民陳先生說，很多人都跟他一樣，擔心個資會因為上個廁所被洩露。對此，東莞城管部門4日宣布，終止使用人臉識別廁紙機，改用「常規的方式」，向市民免費提供紙巾。