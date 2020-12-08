中國作協所屬詩歌學會 爆兩高層互控斂財

大陸中國詩歌學會爆醜聞，學會發表聲明，指前任副秘書長祁人涉嫌職務侵佔，舉辦「中國詩歌萬里行」圈錢，北京警方已經立案，並指中國作家協會書記處書記吉狄馬加妻子也捲入其中。

祁人則發表聲明指純屬造謠，稱自己一切正常，並指是因為他舉報學會會長黃怒波是「老賴」（失信被執行人）有關，還將舉報黃行賄、受賄。學會副會長程步濤則表示，祁人與黃怒波之間沒有個人恩怨，祁人涉侵吞人民幣500萬元巨款，預料警方之後將會公布結果。

據香港星島日報，中國詩歌學會是大陸全國性的詩歌學術團體，隸屬中國作協，詩歌學會會長黃怒波也是一名地產商。學會官網前天發表通告，稱祁人於1994年至2012年擔任學會副秘書長、財務負責人，先後成立兩家公司，侵佔中國詩歌學會舉辦的「詩歌萬里行」活動的收入和利益。

通告稱，這兩家公司的股東都是祁人的妻子、岳母、前妻，其中一家公司的股東還包括作家出版社幹部錢英（全國人大常委、中國作協黨組成員兼副主席吉狄馬加妻子）。

通告稱，初步證明祁人長達13年期間，冒領獲取各種報酬和費用近人民幣40萬元，轉移、侵吞了近500萬元巨額資金，隱瞞「詩歌萬里行」活動收入。學會於上月4日向北京市公安局某分局經濟犯罪偵查支隊報案，本月2日已被警方正式立為刑事案件。

祁人前天晚晚則發表「嚴正聲明」，指詩學會《通告》純屬造謠污衊，自己一切正常，沒有任何公安部門找他了解情況，這是黃某「不擇手段，為達陰險目的的造謠」，他將舉報黃某行賄受賄的歷史事實。

他還表示：「黃某之所以要在官網上發布《通告》，可能跟我舉報他是失信被執行人，不能擔任詩歌學會會長一事有關。」聲明稱，他將訴諸法律，堅決維護自己的權益。

詩歌學會副會長程步濤昨天則表示，祁人與黃怒波沒有個人恩怨，矛盾始於2015年黃怒波擔任會長後，成立第三方公司審查學會的財務，「整理過去混亂的制度和記錄狀況，其中有大約500萬元去向不明。」