快訊

輸給霹靂舞等4項目 2024年巴黎奧運棒壘球確定出局

氣噗噗！與妻子吵架後想散心 他一走就是450公里

中國作協所屬詩歌學會 爆兩高層互控斂財

聯合報 / 記者賴錦宏／台北即時報導
中國詩歌學會常務副秘書長、《中國詩人報》主編、中國詩歌萬里行總策劃祁人，被指控涉侵吞人民幣500萬元巨款。（自貢文學網照片）
中國詩歌學會常務副秘書長、《中國詩人報》主編、中國詩歌萬里行總策劃祁人，被指控涉侵吞人民幣500萬元巨款。（自貢文學網照片）

大陸中國詩歌學會爆醜聞，學會發表聲明，指前任副秘書長祁人涉嫌職務侵佔，舉辦「中國詩歌萬里行」圈錢，北京警方已經立案，並指中國作家協會書記處書記吉狄馬加妻子也捲入其中。

祁人則發表聲明指純屬造謠，稱自己一切正常，並指是因為他舉報學會會長黃怒波是「老賴」（失信被執行人）有關，還將舉報黃行賄、受賄。學會副會長程步濤則表示，祁人與黃怒波之間沒有個人恩怨，祁人涉侵吞人民幣500萬元巨款，預料警方之後將會公布結果。

據香港星島日報，中國詩歌學會是大陸全國性的詩歌學術團體，隸屬中國作協，詩歌學會會長黃怒波也是一名地產商。學會官網前天發表通告，稱祁人於1994年至2012年擔任學會副秘書長、財務負責人，先後成立兩家公司，侵佔中國詩歌學會舉辦的「詩歌萬里行」活動的收入和利益。

通告稱，這兩家公司的股東都是祁人的妻子、岳母、前妻，其中一家公司的股東還包括作家出版社幹部錢英（全國人大常委、中國作協黨組成員兼副主席吉狄馬加妻子）。

通告稱，初步證明祁人長達13年期間，冒領獲取各種報酬和費用近人民幣40萬元，轉移、侵吞了近500萬元巨額資金，隱瞞「詩歌萬里行」活動收入。學會於上月4日向北京市公安局某分局經濟犯罪偵查支隊報案，本月2日已被警方正式立為刑事案件。

祁人前天晚晚則發表「嚴正聲明」，指詩學會《通告》純屬造謠污衊，自己一切正常，沒有任何公安部門找他了解情況，這是黃某「不擇手段，為達陰險目的的造謠」，他將舉報黃某行賄受賄的歷史事實。

他還表示：「黃某之所以要在官網上發布《通告》，可能跟我舉報他是失信被執行人，不能擔任詩歌學會會長一事有關。」聲明稱，他將訴諸法律，堅決維護自己的權益。

詩歌學會副會長程步濤昨天則表示，祁人與黃怒波沒有個人恩怨，矛盾始於2015年黃怒波擔任會長後，成立第三方公司審查學會的財務，「整理過去混亂的制度和記錄狀況，其中有大約500萬元去向不明。」

他表示已報案，「接下來按照公安機關的程式走，可能再過十幾天會公布進展。」對於祁人指黃怒波是失信被執行人，程表示：「黃怒波擔任會長是報批中國作協、民政部後，按照章程選舉的，是合規的。」

身兼地產商中坤集團董事長的中國詩歌學會會長黃怒波，遭部屬舉報是大陸社會失信被執行人，且曾收賄、行賄。（每日頭條）
身兼地產商中坤集團董事長的中國詩歌學會會長黃怒波，遭部屬舉報是大陸社會失信被執行人，且曾收賄、行賄。（每日頭條）

公安 萬里 北京

延伸閱讀

喇嘛都說讚！印度教師獲全球教師獎奪百萬 慷慨捐一半

全國進口豬同業「幫政府」自清？ 江啟臣：還要蹭人家

疑行賄換取川普特赦 美司法部調查

大陸網紅直播爆「費玉清罹癌病危」　經紀人斥網路造謠

相關新聞

「人臉識別廁紙機」恐個資外洩 東莞宣布停用

科技一日千里，「人臉識別」早已在各大公共場所遍地開花，甚至有公共廁所為防民眾過度拿取公廁內衛生紙，安裝「人臉識別廁紙機」...

中國作協所屬詩歌學會 爆兩高層互控斂財

大陸中國詩歌學會爆醜聞，學會發表聲明，指前任副秘書長祁人涉嫌職務侵佔，舉辦「中國詩歌萬里行」圈錢，北京警方已經立案，並指...

香港防疫動員

香港十個港鐵站設自動測試樣本派發機，圖為市民正領取深喉唾液測試樣本收集包。

沙縣小吃旅遊節 台灣美食亮相

2020年沙縣小吃旅遊文化節—美食展12月7日開街，近百種特色小吃吸引了許多市民和遊客前來品嚐。圖為台灣美食亮相美食展。

大雪 遊客觀鷗賞景

12月7日是二十四節氣中的大雪節氣，昆明早間溫度走低，在滇池邊的海埂大壩上，仍有不少市民和遊客觀鷗賞景。圖為遊人在海埂大...

台青定居廣州5年 「此地可安居」

「在廣州生活，只要一支手機就能搞定！」來自台灣的連銘泉，在廣州定居近五年，由於電子支付、外賣系統的發展迅速，廣州在生活上...

北京小客車調控 向無車家庭傾斜

新修訂的「北京市小客車數量調控暫行規定」和「『北京市小客車數量調控暫行規定』實施細則」12月7日公布並將於2021年1月...

川渝交通深化合作 開江─梁平高速路開工

四川省交通運輸廳7日披露，四川開江至重慶梁平高速公路當日開工，這是川渝兩省市首次聯合開工一條省際高速公路，也標誌著川渝間...

遼寧盤錦／世界最大蘆葦濕地

遼寧省盤錦市，是馳名中外的濕地之都，生態家園。濕地，被譽為「地球之腎」，遼河口擁有中國大陸高緯度地區面積最大的濱海蘆葦沼澤區「蘆葦蕩」，是世界生態系統保存最完整的濕地之一。

遼寧盤錦／繞陽湖生態景區 湖水盈盈 靜謐如畫

盤山縣的繞陽湖水利風景區，遼河水系的重要河流繞陽河從景區內貫穿而過；繞陽湖四季如畫，是一個自然、靜謐的生態景區。景區內的景點，名字取得詩情畫意：荷塘月色，百鳥戲灘，蒹葭柳道，遊魚跳波。

遼寧盤錦／蛤蜊崗 遼東灣生態雙腎

在遼東灣頂部，大遼河與遼河兩大河流入海口之間，順流而下的泥沙沉降，形成了一片離岸1.2萬公頃的沙洲，漲潮時隱，落潮時現；因崗上盛產文蛤、四角蛤蜊、毛蚶、籃蛤等貝類，被稱為「蛤蜊崗」。

遼寧盤錦／遼河碑林 薈萃歷代書法珍品

盤錦市湖濱公園西端的遼河碑林，是迄今為止東北最大的仿古建築，收藏中國從文字符號、甲骨文到歷朝歷代書法大家的各種書法精品碑刻，為中國大陸最大、惟一不斷代的碑林。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。