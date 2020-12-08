川渝交通深化合作 開江─梁平高速路開工

四川省交通運輸廳7日披露，四川開江至重慶梁平高速公路當日開工，這是川渝兩省市首次聯合開工一條省際高速公路，也標誌著川渝間建成和在建高速公路通道達17條。

中新社報導，今年以來，在成渝地區雙城經濟圈建設的背景下，川渝兩地交通運輸部門進一步深化交通合作機制，雙方共同簽署了「成渝地區雙城經濟圈交通一體化發展三年行動方案（2020—2022年）」等「1+6」合作框架協議。

「實施經濟圈高速公路加密工程」是強化川渝兩地互聯互通的重點任務。目前，川渝間規畫的25條高速公路通道已建成11條，年底前還將建成通車成資渝、廣安繞城及渝廣支線前鋒互通至省界段，屆時川渝間高速公路通道將達到13條。

四川省交通運輸廳相關官員表示，今年四川已新開工建設瀘州至永川、內江至大足、南充至潼南3條高速公路，包含當日開工的開江至梁平高速公路，川渝間建成和在建高速公路通道已達到17條。

四川開江至重慶梁平高速公路是強化川渝毗鄰地區互聯、促進萬（州）達（州）開（江）區域一體化發展的重要省際通道。路線起於四川省達州市開江縣橋亭村，接G5012恩廣高速，止於重慶市梁平區雲龍鎮，接G42滬蓉高速。該項目全長約75公里，總投資約81億元人民幣，設計時速100公里。

川渝兩地交通運輸部門還計畫在「十四五」期間啟動建設成渝高速擴容、遂渝高速擴容、資中至銅梁、大竹至墊江等高速公路項目，構建川渝間便捷高效的多路徑通道群。