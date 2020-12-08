北京小客車調控 向無車家庭傾斜

新修訂的「北京市小客車數量調控暫行規定」和「『北京市小客車數量調控暫行規定』實施細則」12月7日公布並將於2021年1月1日起實施。新政增加以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式，並強調「每人最多可以保留1個指標」。

中新社報導，近年來，北京市申請小客車指標的人數不斷增多，個人普通指標搖號的平均中籤率持續走低，有的家庭全家人參與搖號卻沒有獲得指標，而有的個人或家庭擁有多輛車。

北京交通部門7日表示，新政堅持「總量調控、價值導向、方便群眾」的原則，增加以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式，優先解決「無車家庭」的擁車需求。其中，除了配置給單位的指標和營運小客車指標以外，2021年度新能源小客車配置指標數量的60%優先向「無車家庭」配置，2022年度該比例調整為70%，2023年度及以後該比例調整為80%。

新政推動個人名下第二輛及以上在北京市登記的小客車有序退出。確立「每人最多可以保留1個指標」的原則，增強社會公共資源分配的公平性。而車輛作為個人財產，車輛所有人可一直使用到報廢，需要更新時可選擇其中一輛申請更新指標，但允許名下有多輛車的個人，向其名下沒有北京市登記小客車的配偶、子女、父母轉移登記多餘的車輛，受讓方無需指標證明文件。

為引導鼓勵存量車「油改電」，新政明確，持普通小客車指標購置的新能源小客車在出售、報廢後，仍可以申請普通小客車更新指標。

北京交通部門指出，2021年小客車配置指標數量計畫不作調整，仍為10萬個，其中普通指標4萬個、新能源指標6萬個。從2021年起，每年配置六次改為三次，即5月份配置新能源小客車指標，6月份、12月份配置普通小客車指標。