台青定居廣州5年 「此地可安居」

「在廣州生活，只要一支手機就能搞定！」來自台灣的連銘泉，在廣州定居近五年，由於電子支付、外賣系統的發展迅速，廣州在生活上有許多便民措施和系統，能夠輕易解決日常所需，讓人感受到城市的便捷與繁榮，安心地在此樂居樂業。

連銘泉於2015年來到廣州，他認為相較於其他地方，廣州的氣候對台灣人來說，比較好適應，且居住環境的安全性、便利性都相當好，出門帶一支手機就可以，對電子支付的扶持、優惠的力度很好，讓消費者都能實質感受得到。

他表示，這五年來廣州一直在改變、在進步，生活機能相當便利，像是廣州地鐵營運的路線有14條，其營運的公里數排名世界第三，目前還在興建的還有12條，無論住在廣州哪裡，地鐵都可以到達想去的地方，「我覺得台灣年輕人應該多到外面來看一看，廣州真的是一個很不錯的一個城市。」

連銘泉目前在廣東電視台擔任節目導演，五年前來到廣州，與電視台的兒童頻道合作節目，他表示，之前是在台灣做節目，相較於整個的媒體環境，大陸市場無論是人口、資源方面的發展愈來愈好，在因緣際會之下，來到廣州發展。

剛來當地電視台，連銘泉表示兩岸做節目方式不同，在經過調整與溝通後，他便把在台灣做節目的模式與當地加以融合，他認為來此發展，最重要的就是要把自己歸零，「若台灣年輕人有機會來-這裡，要重新去看些事物，融入這個大環境。」