遼寧盤錦／遼河碑林 薈萃歷代書法珍品

盤錦市湖濱公園西端的遼河碑林，是迄今為止東北最大的仿古建築，收藏中國從文字符號、甲骨文到歷朝歷代書法大家的各種書法精品碑刻，為中國大陸最大、惟一不斷代的碑林。

碑林由古代館、近現代館、當代館、二門碑廊、大門牌樓及二十組古碑刻石等組成，共收藏碑刻2000餘通，是一座古今書法藝術的寶庫。在這裡可欣賞距今約6000年的陶文符號，距今約5000年的象形文字，距今約3000年的甲骨文、金文，距今約2000年的漢隸以及歷代書法名家的墨蹟，細細品味殷商的古樸、秦漢的富麗、魏晉的神韻、隋唐的瀟灑、宋元的風雅、明清的秀麗。

遼河碑林，是大陸最大、惟一不斷代的碑林。 圖／本報遼寧盤錦傳真

古代館選刻了歷代名家書法精品200餘件，其中有百餘墨蹟首次選刻上石，如王羲之的《蘭亭序》、張旭的《古詩四帖》、李白的《上陽台帖》、趙孟頫的《歸去來辭》、唐寅的《落花詩冊》等。二十組古碑刻石，有遼金時期的大昊天寺妙行大師行狀碑、滿清聖人達海墓碑，有盛京鐘樓、鼓樓碑、清乾隆皇帝御制碑等。這些碑石從不同角度反映了當時社會的政治、經濟、文化背景，它們經過時間的沉澱和歷史的洗禮，有很高的研究價值。