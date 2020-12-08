遼寧盤錦／蛤蜊崗 遼東灣生態雙腎

在遼東灣頂部，大遼河與遼河兩大河流入海口之間，順流而下的泥沙沉降，形成了一片離岸1.2萬公頃的沙洲，漲潮時隱，落潮時現；因崗上盛產文蛤、四角蛤蜊、毛蚶、籃蛤等貝類，被稱為「蛤蜊崗」。

2010年開始，盤錦市政府封崗養殖，採取了生物容納量評估的增殖放流和科學採捕等措施，使崗上蛤蜊數量迅速增加；到今年上半年，累計投入文蛤苗3200噸，15.2億粒；移植四角蛤蜊苗10000噸，20億粒；青蛤苗200噸，4億粒；大竹蟶苗3億管。目前，崗上貝類的總生物保有量在10萬噸以上，每年的採收量5000噸左右。

在建設海上牧場取得經濟效益的同時，這些貝類每年可以濾食濕重為51.2萬噸的單細胞藻類，消耗無機氮18694噸，無機磷1808噸，所淨化的海水量可達百億立方米。而盤錦10萬公頃的灘塗中，各種貝類又可將這種淨化能力提升至3倍有餘。

蘆葦濕地、10萬公頃以蛤蜊崗為核心區域輻射延伸的遼東灣灘塗，構成了遼東灣的生態「雙腎」。它們以不同的生物組成、在不同類型的水域，發揮著相同的作用，不僅淨化了遼東灣水質，更使遼東灣海域生態達到平衡。