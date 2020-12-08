遼寧盤錦／繞陽湖生態景區 湖水盈盈 靜謐如畫

盤山縣的繞陽湖水利風景區，遼河水系的重要河流繞陽河從景區內貫穿而過；繞陽湖四季如畫，是一個自然、靜謐的生態景區。景區內的景點，名字取得詩情畫意：荷塘月色，百鳥戲灘，蒹葭柳道，遊魚跳波。

「菱葉縈波荷颭風，荷花深處小船通。」荷塘月色景區，300畝荷塘一望無際，荷花品種豐富，有「冰清玉潔」、「白雪公主」、「粉紅佳人」等著名品種。賞荷亭台星羅棋布，800米廊道連接著18座涼亭，如大型蓮蓬般蜿蜒其中。

繞陽湖之百鳥戲灘 圖／本報遼寧盤錦傳真

百鳥戲灘最大特色，是園區裡百餘種的鳥類。在百鳥戲灘的長廊，可以邊遊走邊觀鳥。每年大量鳥類遷至繞陽湖，是鳥類攝影愛好者的天堂。蒹葭柳道，「碧玉妝成一樹高，萬條垂下綠絲絛。」高高的柳樹上，長滿了翠綠色的新葉，好像用碧玉裝扮的一樣，生機勃發。

農業觀光園裡，夏季有杏、李子、梨、蘋果、葡萄等，一直持續到10月深秋，都有時鮮水果供遊客品嘗採摘。

美麗鄉村 圖／本報遼寧盤錦傳真

賞完湖景，美麗鄉村是另一條特色旅遊線路。盤錦是全大陸率先規劃建設鄉村振興產業園，創新形成「產業園+博覽會」模式的城市；這一模式引領帶動下，智慧農業、觀光農業、鄉村旅遊、民宿產業等蓬勃發展，自然風光、稻香蟹肥的生態景觀，與庭前屋後的民宿生活，相映成趣。