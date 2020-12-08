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遼寧盤錦／世界最大蘆葦濕地

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
深秋金黃色蘆葦，與雲霞相映。 圖／本報遼寧盤錦傳真
深秋金黃色蘆葦，與雲霞相映。 圖／本報遼寧盤錦傳真

遼寧省盤錦市，是馳名中外的濕地之都，生態家園。濕地，被譽為「地球之腎」，遼河口擁有中國大陸高緯度地區面積最大的濱海蘆葦沼澤區「蘆葦蕩」，是世界生態系統保存最完整的濕地之一。

盤錦蘆葦蕩位於大凌河、遼河入海口的三角洲地帶，南北長55公里，東西寬25公里，總面積達954.6平方公里。上世紀八十年代末，盤錦蘆葦蕩還是世界第二大蘆葦蕩；後來，盤錦通過退耕還葦、人工植葦等措施，對被破壞的濕地進行恢復，到2005年左右，取代歐洲多瑙河三角洲濕地，成為世界第一大蘆葦蕩。

世界上最大的蘆葦蕩，總面積954.6平方公里。 圖／本報遼寧盤錦傳真
世界上最大的蘆葦蕩，總面積954.6平方公里。 圖／本報遼寧盤錦傳真

蒼翠似海的蘆葦蕩，縱橫交錯的環溝、茂密的蘆葦，構成遼闊、幽深、曲折多種形態的水面和陸上蘆葦空間。春天是綠色的蘆海，盛夏長出白色葦穗；深秋金黃色蘆葦搖曳，冬天收割蘆葦，可以製作各種工藝品，是造紙、建材等工業原料。

蘆葦蕩，是260餘種候鳥棲息的樂園，其中包括國家一類瀕危保護鳥類6種，國家二類保護鳥類28種；被稱為「濕地精靈」丹頂鶴遷徙通道中一個重要停歇地，是丹頂鶴的故鄉，每年經過、停留的丹頂鶴約有4、5百隻，占世界野生丹頂鶴近1/4。

「濕地精靈」丹頂鶴，引吭高歌。 圖／本報遼寧盤錦傳真
「濕地精靈」丹頂鶴，引吭高歌。 圖／本報遼寧盤錦傳真

2012年，盤錦市在葦海深處建成野生動物保護站—遼寧鶴類種源繁育基地，面積約7000畝。2016年以來，已成功繁育135隻丹頂鶴。基地每年都有上萬隻水鳥在此停歇、棲息，並成為丹頂鶴、灰鶴等國家重點保護鳥類的越冬或停歇場所。晚秋初冬，蘆葦蕩萬鳥齊聚、鶴舞鷗鳴，是名副其實的「鳥類天堂」。

去年4月，盤錦鼎翔生態旅遊區開園。旅遊區地處遼河、繞陽河、太平河三河交匯處，主要由葦海蟹灘景區、太平河風光帶、鳥樂園景區構成。大片的蘆葦、林地、河流、灘塗、沼澤、坑塘、溝渠、稻田，構成具有特色的濱海濕地自然景觀。

蘆葦蕩，如詩如畫。 圖／本報遼寧盤錦傳真
蘆葦蕩，如詩如畫。 圖／本報遼寧盤錦傳真

在葦海蟹灘景區，3000多米長的木棧道，蜿蜒於葦海之中，濕地景觀盡收眼底。潮起時，碧水連天，葦浪起伏似綠色錦緞，隨風飄曳；潮退後，蟹族兵團猶如神兵天降，迅速占領灘塗。進入太平河景區，頓有進入原始森林之感；滿目蔥郁，林茂幽幽，濃蔭蔽日。兩岸30多種、10萬餘株樹木姿態萬千，白楊參天，桑槐婆娑，垂柳婀娜；奇樹虯枝舉目可得，趣味盎然。

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