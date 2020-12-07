瑞典籍銅鑼灣書店書商 桂民海榮獲約翰‧菲利普‧帕爾姆獎項

（德國之聲中文網）香港銅鑼灣書店書商桂民海榮獲了約翰·菲利普·帕爾姆新聞和言論自由獎（Johann-Philipp-Palm-Award）。這是該基金會第10次頒發這個獎項。因疫情，頒獎典禮昨日（12月6日）在線舉行。他的女兒安吉拉·桂（Angela Gui）代他出席儀式。

今年2月，瑞典籍的桂民海被中國法院判處10年徒刑，法院指他為境外非法提供情報。這是桂民海第二次入獄。2015年，他在泰國度假時失蹤。隨後他在中國央視上稱自己2003年12月在浙江寧波酒駕撞死一名女大生逃逸，自願返回中國自首並服刑。瑞典外交部2017年10月24日表示，接獲中國當局通知，桂民海已獲釋。第二次判決公布後，瑞典外交部長安·林德(Minister Ann Linde)表示，斯德哥爾摩呼籲釋放桂民海，並“要求會見我們的公民，以給予他有權獲得的領事協助”。歐盟聲明強調，歐盟在此案中支持瑞典，並希望北京方面予以合作。

另外一名約翰·菲利普·帕爾姆基金會新聞和言論自由獎的獲得者是居住在也門的政治活動家和作家馬克塔利（Bushra Al-Maktari ）。早在2011年 "阿拉伯之春"，她就對也門執政多年的前總統薩利赫(Ali Abdullah Saleh)的專制表達抗議。2015年3月也門內戰爆發以來，她記錄了人道主義災難中飽受磨難的民眾。

約翰·菲利普·帕爾姆新聞和言論自由獎獎金總額為2萬歐元。獎項每兩年頒發一次，表彰捍衛言論和新聞自由的個人和機構。該基金總部位於德國巴符州紹恩多夫（Schorndorf），以紹恩多夫書商約翰·菲利普·帕爾姆的名字命名。1806年，帕爾姆曾散發過一本匿名小冊子，內容是反對拿破侖的軍事獨裁。拿破侖直接下令，將他從家中逮捕，帶到到奧地利，在那裡他被判處死刑並被槍決。

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