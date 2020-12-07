港警國安處拘捕楊子雋等8人 涉中大遊行

港媒消息指，港警國安處今早拘捕中大畢業生楊子雋等8人，涉嫌與上月中大畢業禮遊行有關，其中楊子雋被帶往馬鞍山警署協助調查。警方國安處以非法集結將他拘捕，灣仔區楊雪盈區議員到場了解事件，及有律師跟進，其後楊子雋被移往大埔警署繼續調查。

據星島網報導，楊子雋的社交網站專頁表示，警方今早約7時上門拘捕楊子雋，懷疑與11月19日中大畢業禮遊行有關，警方在其住所搜查。

另外，觀塘區議員、中大畢業生陳易舜亦在facebook指，今早亦被帶返觀塘警署，有律師陪同。

香港中文大學上月19日舉行畢業典禮，但有近百名畢業生在校內遊行，其間有人展示懷疑港獨標語及旗幟，並高喊口號，涉嫌干犯港版國安法，校方報警處理，警務處國家安全處事後接手調查，一度派出數十名警方人員進入中大校園，在保安陪同下到多處曾被刑事毀壞的地點蒐證及拍照，並抄下設有「天眼」燈柱的號碼。

報導指，楊子雋去年曾參選灣仔區議會「樂活」選區，當時他以灣仔起步社區主任身分參選，但最終以234票之差不敵建制派謝偉俊而落敗。他於社交網站的簡介則自稱為環保社企創辦人、城市規劃碩士生。