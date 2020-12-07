台灣80後蔡志陽 推新農民哲學

原產於澳洲的手指檸檬，墨西哥的巧克力布丁果，西非、加納、剛果一帶多見的神秘果，來自安第斯山脈的黃金果……世界各地的奇果，在福建漳浦台灣農民創業園的台豐山生態農業園區裡掛滿枝頭。來自嘉義的「80後」蔡志陽說，「漳州的氣候和嘉義幾乎一樣，我把這些新品種帶到漳州試種，產量也很好。」

中新社報導，蔡志陽是漳浦縣最早引進種植黃金果的，也是第一個放棄的，「因為產量不够好」；早期帶動當地農民種植的樹葡萄、火龍果現在開始走下坡路，他也不再鼓勵農民種植。

「東西好吃不一定就好，要產量好、市場好的品種才行。選擇農作物要選有潛力的，不能盲目跟風、道聽途說，要停下來多看看。」這是蔡志陽的「新農民哲學」。

蔡志陽家在台灣三代務農，從事新型農業產銷。2013年，蔡志陽隻身到漳浦發展。沒有客戶、沒有朋友、沒有資源，從樹葡萄起步。

「我可以先做『小白鼠』『領頭羊』。」蔡志陽認為，經營農業要做策略式營銷。他先種植當地農民不熟悉的新奇果種，打開市場後，再帶動更多農戶種植，同時幫助他們建起銷售平台。

他不吝於將精緻農業的技術、理念以及營銷策略，教給當地農民，這是他擔任漳浦縣農業科技特派員的初心。去年2月，他成為大陸首批台籍農業科技特派員之一。蔡志陽表示，希望用台灣觀光農業經驗幫助當地進行觀光農業規劃。

隨著福建台農創業園效益外溢，廣東、廣西、浙江等地也在引種推廣蔡志陽的水果新品種。在漳浦縣湖西村，他新開闢100畝的生態農業園，向當地農民傳遞觀光農業經驗；在平潭，他試種火龍果、太平洋莎梨、手指檸檬，藉助其綜合實驗區政策優勢，冀打開日韓市場。

「來到漳州，我好像從另一個家回到了故鄉，感受到溫暖，希望能永續經營下去。」蔡志陽說，台灣農業精緻化程度高、品種多樣、技術成熟，大陸腹地廣、市場大、消費力強，尤其是近幾年迅速發展的網絡營銷成為鄉村農業振興的重要推手，兩岸結合優勢互補將有不可估量的發展前景。