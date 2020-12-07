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台生赴廣州求學 圓國際交流美夢

聯合報 / 林昉柔／廣州報導

近年，由於地緣因素、語言環境等考量，「赴陸求學」成為台灣學生升學時的一大熱門選擇。其中，廣州憑借著高質量的求學環境、教育實力，許多知名學府皆座落於此，有愈來愈多台灣學生來此求學追夢，就讀廣州中山大學一年級的楊子頤表示，來廣州念書非常好，能夠有更國際化的機會。

身為「00後」的楊子頤，從小跟著父母在廣州生活，目前就讀於中山大學經濟學系。她認為相比高中，大學更多的是要求安排自己的時間；中山大學是一個包容性強的學校、歷史相當悠久，擁有深厚的文化底蘊，學習環境氛圍良好，她表示經濟學系是屬於中山大學嶺南學院，為大陸數一數二的商學院，有許多台灣學生就讀。

「廣州有86所高校，除了我就讀的中山大學之外，其他像是暨南大學、廣州中醫藥大學等，這幾年都有很多像我一樣的台灣學生報考、就讀」。楊子頤認為，相較於其他城市，廣州相當繁榮、方便，曾考慮過北方的城市，但是在氣候、環境上較不能適應，在此生活多年的她心想著「家門口的好大學為什麼不讀呢？」，所以選擇繼續在廣州求學。

「廣州是一個大都市，在很多國際上的項目合作也會比較多一點，有更多與外界國際交流的機會。」楊子頤表示，選擇經濟學系就是為了更有機會與國際交流，她希望未來能夠爭取交換生的資格，到外面看一看。

楊子頤表示，在廣州求學是一個非常好的機會，城市更國際化，有很多大公司的總部或分公司都設在這裡，提供了許多實習機會，學生可以透過實習的方式進入企業學習，同時要做好心理準備，「廣州給你的機會很多，但是競爭也會很大。」

中山大學 實習

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