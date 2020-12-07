聽新聞
test
0:00 / 0:00
阿富準運營 北疆鐵路環線貫通
中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司披露，阿勒泰至富蘊至準東鐵路阿勒泰至富蘊段6日開通運營，至此新疆北疆鐵路環線全線貫通。
新華社報導，阿富準鐵路起自新疆阿勒泰市，沿阿爾泰山南麓至阿勒泰地區富蘊縣，穿過卡拉麥里山自然保護區，至昌吉回族自治州吉木薩爾縣，在準東北站接入烏魯木齊至將軍廟鐵路，線路全長419公里。其中富蘊至準東北段已於2019年12月30日開通運營，此次開通的阿勒泰至富蘊段，線路長148公里。
北疆鐵路環線由蘭新鐵路、奎屯至北屯鐵路、烏魯木齊至將軍廟鐵路、阿富準鐵路共同構成，此次阿富準鐵路全線開通運營，也意味著北疆鐵路環線貫通。北疆鐵路環線將烏魯木齊、奎屯、克拉瑪依、北屯、阿勒泰、富蘊、準東等地連接起來，沿線金屬礦石、原煤、石油等資源豐富，分佈著喀納斯、烏倫古湖、可可托海、五彩城等眾多景區。
阿勒泰至富蘊段鐵路開通運營後，新疆鐵路部門將安排開行旅客列車1對，最高運營時速120公里，同時安排開行貨物列車2對。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言