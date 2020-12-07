阿富準運營 北疆鐵路環線貫通

中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司披露，阿勒泰至富蘊至準東鐵路阿勒泰至富蘊段6日開通運營，至此新疆北疆鐵路環線全線貫通。

新華社報導，阿富準鐵路起自新疆阿勒泰市，沿阿爾泰山南麓至阿勒泰地區富蘊縣，穿過卡拉麥里山自然保護區，至昌吉回族自治州吉木薩爾縣，在準東北站接入烏魯木齊至將軍廟鐵路，線路全長419公里。其中富蘊至準東北段已於2019年12月30日開通運營，此次開通的阿勒泰至富蘊段，線路長148公里。

北疆鐵路環線由蘭新鐵路、奎屯至北屯鐵路、烏魯木齊至將軍廟鐵路、阿富準鐵路共同構成，此次阿富準鐵路全線開通運營，也意味著北疆鐵路環線貫通。北疆鐵路環線將烏魯木齊、奎屯、克拉瑪依、北屯、阿勒泰、富蘊、準東等地連接起來，沿線金屬礦石、原煤、石油等資源豐富，分佈著喀納斯、烏倫古湖、可可托海、五彩城等眾多景區。

阿勒泰至富蘊段鐵路開通運營後，新疆鐵路部門將安排開行旅客列車1對，最高運營時速120公里，同時安排開行貨物列車2對。